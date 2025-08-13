  • Die Praxis Prof. Dhom hat 2025 gleich zwei Experten unter den TOP-Medizinern der Focus Ärzteliste

    Gleich zwei der landesweit ausgezeichneten TOP-Experten (Prof. Dhom und Dr. Weinhold) der aktuellen Focus Ärzteliste 2025 im Bereich der Zahnmedizin kommen aus der Praxis Prof. Dhom in Ludwigshafen.

    BildLudwigshafen, 13.08.2025 – Konstante Excellenz in der Zahnmedizin seit mehr als drei Jahrzenten

    Das Magazin Focus veröffentlicht seit 1993 jedes Jahr eine ausgewählte Liste mit den besten Ärzten aus sämtlichen Fachgebieten. Sie dient den Menschen bei ihrer Suche nach einem kompetenten Mediziner als wertvolle Orientierungshilfe und ist vollkommen neutral. Auf der Focus Ärzteliste 2025 sind gleich zwei Experten der Zahnarztpraxis Prof. Dhom zu finden: Ein Qualitätsmerkmal, das die außergewöhnliche Expertise der Praxis belegt.

    Das sind die TOP Mediziner der Praxis Prof. Dhom auf der Focus Ärzteliste 2025

    Prof. Dr. Günter Dhom wird in gleich drei Kategorien als TOP Mediziner empfohlen. Zum einen ist er auf der aktuellen Ärzteliste als erfahrener Spezialist mit dem Schwerpunkt Implantologie aufgeführt, zum anderen als Experte für Oralchirurgie und Parodontologie. Er verfügt in allen Kategorien über ein herausragendes Fachwissen und eine unglaubliche Erfahrung, war Präsident von Deutschlands größter wissenschaftlicher Fachgesellschaft in der Zahnmedizin und trägt den Ehrentitel Sanitätsrat, der ihm vom Ministerpräsidenten des Bundeslandes Rheinland-Pfalz für seine besonderen zahnmedizinischen Leistungen sowie für sein besonderes soziales Engagement verliehen wurde.

    Der zweite TOP Mediziner der Praxis, der auf der Focus Ärzteliste 2025 aufgeführt wird, ist Dr. Octavio Weinhold. Auch er hat sich dem Schwerpunkt Implantologie verschrieben und ist darüber hinaus ein ausgezeichneter Spezialist und Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Dr. Weinhold leitet die Praxis gemeinsam mit Professor Dr. Günter Dhom und absolvierte seine Fachzahnarztausbildung für Oralchirurgie an der Uniklinik Tübingen. Darüber hinaus durchlief er den Master of Science-Studiengang für Implantologie sowie den ebenfalls mit dem akademischen Grad M.Sc. abgeschlossenen Studiengang für Parodontologie.

    Die Kriterien für die Aufnahme in die Focus Ärzteliste 2025

    Für die Recherchen werden über einen längeren Zeitraum zahlreiche Qualitätsinformationen aus den unterschiedlichsten Datenquellen gesammelt und analysiert. Zu den Kriterien gehören Faktoren wie Weiterbildungen, Habilitationen, mehrere Facharzt-Qualifikationen, Schwerpunkte, wissenschaftliche Veröffentlichungen und leitende Funktionen. Ebenso erhalten die Ärzte im Vorfeld einen ausführlichen Fragebogen zur Selbstauskunft.

    Dieser Fragebogen wird in Zusammenarbeit mit Fachbereichs-Spezialisten jedes Jahr weiterentwickelt, um sowohl die medizinische Versorgung als auch die Technik stets auf dem neuesten Stand abzubilden. Darüber hinaus wird jeder Befragte gebeten, hoch qualifizierte Mediziner aus dem eigenen Fachgebiet oder aus anderen Fachbereichen zu nennen. Auch Kliniken und Rehakliniken geben Empfehlungen ab. Abgerundet wird die Methodik durch einen Plausibilitätscheck der Daten sowie die Verifikation durch externe Dokumente. Die Gesundheit der Menschen steht bei der Auswahl der Mediziner für die Focus Ärzteliste 2025 stets im Vordergrund.

    Experten für die Schwerpunkt Implantologie, Oralchirurgie und Parodontologie

    Dass gleich zwei erstklassige Spezialisten der Praxis Prof. Dhom auf der Focus Ärzteliste 2025 aufgeführt sind, zeigt ganz klar, dass sie zu den besten Zahnarztpraxen Deutschlands gehört. Interessant ist in diesem Zusammenhang zudem, dass Prof. Dhom gleichzeitig auch auf der Ärzteliste (Schwerpunkt Implantologie) des Magazins Stern gelistet ist. Patienten profitieren in der Praxis aber auch in allen anderen Fachbereichen – von der Kinderzahnsanierung bis zur mikroskopischen Endodontie (Zahnwurzelbehandlung) – von einem maximalen Know-how und einer hochmodernen Ausstattung.
    https://www.prof-dhom.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
    Bismarckstraße 27
    67059 Ludwigshafen
    Deutschland

    fon ..: 0621-68124444
    web ..: http://www.prof-dhom.de/
    email : praxis@prof-dhom.de

    Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

