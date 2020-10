Die Prophezeiungen von Celestine

Kennst Du die Prophezeiungen von Celestine? Es geht um den Wandel, um ein Umdenken, den einkehrenden Frieden, und letztlich um eine andere Zukunft.

Ich habe mir diesen Film gestern abend wieder einmal angeschaut. Einerseits weil er genau in die aktuelle Zeit passt – eine Zeit im Wandel – und sehr gut beschreibt, was hier passiert. Und andererseits, weil ich morgen genau zu diesem Film ein Interview für meinen am nächsten Sonntag, 01.11.2020 startenden „Geheilt durch den Zeitenwandel“ Online-Kongress habe.

Das Buch „Die Prophezeiungen von Celestine“ ist bereits 1993 erschienen und wurde bis 2005 in 34 Sprachen übersetzt und über 20 Mil-lionen Mal verkauft. Im Jahr 2006 erschein dann der Film, den ich mir gestern eben wieder einmal angesehen habe.

Egal, ob Du die Prophezeiungen von Celestine kennst, oder ob Du sie nicht kennst, ich empfehle Dir unbedingt bei meinem neuen Online-Kongress „Geheilt durch den Zeitenwandel – Sorge für Dich & Dein Selbst und nutze den Zeitenwandel für Deine Heilung auf allen Ebenen“ vollkommen kos-tenlos dabei zu sein.

Außer um „Die Prophezeiungen von Celestine“ geht es auch um diese Themen:

wie Du Heilung auf allen Ebenen erfahren kannst

wie Du Dich Selbst erkennst

wie Du Dir Selbst sicher wirst

wie Du Deine Selbstliebe wieder entdeckst

wie Du Dir Selbst bewusst wirst

was Du Dir Selbst Wert bist

warum Du genau in dieser Zeit hier bist

warum das passiert, was gerade passiert

wie Du inneren und äußeren Frieden findest

wer Du wirklich bist und woher Du eigentlich kommst

wie Du Deine Zirbeldrüse aktivierst

Schau jetzt gleich hier, wer Dich neben Kurt Tepperwein sonst noch alles erwartet:

https://gesundcoach.tv/zeitenwandel/

Alles Gute und beste Gesundheit wünscht Dir

Alexander der GesundCoach

