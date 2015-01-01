  • Die Qualitätsstrategie von Handwerksbetrieben sollte eine Alleinstellung enthalten

    Die Qualitätsstrategie eines Handwerksbetriebs sollte unbedingt eine Alleinstellung, auch bekannt als Unique Selling Proposition oder USP enthalten.

    BildWarum eine Alleinstellung in der Qualitätsstrategie so wichtig ist:

    1. Abgrenzung vom Wettbewerb:

    Das Handwerk lebt oft von regionaler Nähe. Eine Alleinstellung in der Qualität hilft, sich von direkten Konkurrenten abzuheben, die vielleicht ähnliche Dienstleistungen anbieten.

    2. Zielgruppenfokussierung:

    Die Alleinstellung klärt, für wen der Betrieb der beste Partner ist. Sie zieht Kunden an, die genau diesen spezifischen Qualitätsanspruch suchen (z.B. „Wir sind die Spezialisten für schadstofffreie und natürliche Materialien“ oder „Wir garantieren die schnellste und sauberste Sanierung ohne Folgeschäden“).

    3. Preisbegründung:

    Höhere Qualität kostet oft mehr. Die Alleinstellung liefert die Begründung, warum der Kunde diesen Mehrpreis zahlen soll, da er einen einzigartigen, messbaren oder spürbaren Mehrwert erhält, den andere nicht bieten.

    4. Interne Fokussierung:

    Sie gibt den Mitarbeitern eine klare Richtung vor. Die Prozesse, die Ausbildung und die Materialwahl können konsequent auf dieses Alleinstellungsmerkmal ausgerichtet werden.

    Was könnte eine Alleinstellung in einem Handwerksbetrieb sein?

    Die Alleinstellung muss sich nicht nur auf das Endprodukt beziehen. Sie kann sich auch auf den Prozess, den Service oder die Spezialisierung konzentrieren. Beispiele:

    o Spezialisierung: „Die Meister für historische Fensterrestaurierung“
    o Garantie/Sicherheit: „Wir bieten 10 Jahre Garantie auf alle Fugen und Abdichtungen“
    o Nachhaltigkeit/Material: „Ausschließlich zertifizierte, regionale Baustoffe“
    o Prozess/Sauberkeit: Staubfreie Baustelle – garantiert durch unser Unterdrucksystem
    o Geschwindigkeit/Termin: „Termingarantie: Bei Verspätung gibt es 10% Rabatt“
    o Kundenbeziehung: Persönlicher Meister-Ansprechpartner von A bis Z

    Eine aussagefähige Alleinstellung grenzt Handwerker nicht nur deutlich von Mitbewerbern ab. Sie liefert auch die schlüssige Begründung, warum der Kunde ggf. einen Mehrpreis zahlen soll, da er einen einzigartigen, messbaren oder spürbaren Mehrwert erhält, den Handwerksbetriebe ihm nicht bieten können.

