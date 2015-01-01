  • Schlüsselbegriffe, die Interessenten auf der Suche nach Handwerksbetrieben verwenden

    Das Suchverhalten von Interessenten, die Handwerker suchen, ist stark von der gewünschten Dienstleistung und dem Ort abhängig. Die Schlüsselbegriffe lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen.

    BildHaupt-Keywords (Dienstleistung + Ort)

    Dies sind die häufigsten und wichtigsten Suchanfragen, da die meisten Kunden lokal suchen. Die Kombination besteht immer aus:

    Der Handwerksleistung / dem Gewerk:

    o Maler, Elektriker, Installateur, Dachdecker, Schreiner, Fliesenleger, Sanitär, Heizung, GaLa-Bau (Garten- und Landschaftsbau), Gerüstbauer, etc.
    o Der Betriebsbezeichnung: Malerbetrieb, Elektrofirma

    Der lokalen Eingrenzung:

    o Der Ort (Stadt/Gemeinde): Stuttgart, München, Düsseldorf
    o Der Stadtteil: Stuttgart-Mitte, Hamburg-Altona
    o Die Region/der Landkreis: Kreis Ludwigsburg
    o Die Kombination „in“ oder „bei“: Maler in Stuttgart

    Beispiele:

    o Elektriker Stuttgart
    o Malerbetrieb Bad Cannstatt
    o Dachdecker in meiner Nähe
    o Gartenbauunternehmen München

    Spezifische Leistungs-Keywords

    Interessenten suchen oft direkt nach der konkreten Aufgabe oder dem Problem, das gelöst werden soll.

    Problemlösung/Notfall:

    o Sanitär Notdienst
    o Heizungsausfall Reparatur
    o Rohrbruch Notdienst
    o Schlüsseldienst (wenn zutreffend)

    Konkrete Dienstleistungen:

    o Badsanierung
    o Fliesen legen Kosten
    o Terrassenüberdachung bauen
    o Fassade streichen Preis
    o Parkett verlegen lassen
    o Photovoltaik Installation
    o Fensteraustausch

    Informations- und Angebots-Keywords

    Diese Begriffe werden verwendet, wenn sich der Interessent in der Recherche- und Planungsphase befindet.

    Kosten/Preise:

    o Maler Kosten pro qm
    o Was kostet ein Elektriker pro Stunde
    o Angebot Fliesenleger

    Firmen- und Erfahrungs-Keywords:

    o Handwerker Bewertungen (oft in Kombination mit dem Ort)
    o Bester Installateur [Ort]
    o Zuverlässiger Handwerker [Ort]

    Tipp für Handwerksbetriebe:

    Für eine gute Online-Sichtbarkeit ist die strategische Kombination der Dienstleistung mit der lokalen Eingrenzung entscheidend. Unternehmen sollten diese Keywords an wichtigen Stellen ihrer Website (Titel, Überschriften, Texte, Google My Business-Eintrag) verwenden.

    Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch den Besuch unserer Plattform:

    WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

    Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)
    Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

