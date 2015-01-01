Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk

Der Nutzen für die Kunden ist ein entscheidender Faktor für die Steigerung von Aufträgen im Handwerk. Er verantwortlich für die Mund-zu-Mund-Propaganda und damit für Weiterempfehlungen.

Warum der erlebbare Kundennutzen so wichtig ist

o Differenzierung vom Wettbewerb:

Handwerksbetriebe gibt es viele. Der Fokus auf den echten Mehrwert für den Kunden (z.B. Zeitersparnis, Sorgenfreiheit, Energieeffizienz, Langlebigkeit) hebt einen Betrieb von anderen ab, die nur den Preis oder die reine Tätigkeit bewerben.

o Höhere Zahlungsbereitschaft:

Kunden sind bereit, für einen klar kommunizierten und als hoch empfundenen Nutzen mehr zu bezahlen. Der Fokus verschiebt sich vom reinen Preis zur Wertigkeit der Leistung.

o Weiterempfehlungen:

Ein Kunde, der nicht nur eine handwerklich gute Leistung, sondern einen echten, positiven Nutzen erfahren hat, wird dies aktiv weitererzählen (Mundpropaganda).

o Kundenbindung:

Zufriedene Kunden, deren Problem nachhaltig gelöst und deren Leben einfacher/besser gemacht wurde, kommen für Folgeaufträge immer wieder.

Typische Beispiele für „kommunizierten, erlebbaren Kundennutzen“ im Handwerk:

Installateur: Sie sparen viel Heizkosten, vermeiden unvorhergesehene Reparaturen und genießen sofort mehr Wohnkomfort.

Maler/Lackierer: Ihr Zuhause sieht wieder modern und frisch aus – stressfrei und mit langlebigen, gesunden Farben, die die Raumluft verbessern.

Dachdecker: Ihr Haus ist für die nächsten 30 Jahre wetterfest abgesichert und Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.

Schreiner: Sie gewinnen maximalen Stauraum durch maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt in Ihren Raum passen und Ordnung schaffen.

Merke:

Der Schlüssel liegt darin, nicht nur die Leistung, sondern das Ergebnis und die positiven Auswirkungen auf das Leben des Kunden zu kommunizieren.

Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch den Besuch unserer Plattform:

WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Handwerker, die ihre Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern, haben selbst den größten Nutzen davon. Denn dann werden sie ohne Einflussnahme auf den Kunden von diesem weiterempfohlen und profitieren von neuen Aufträgen.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was ist Legasthenie? Was ist Dyskalkulie? EÖDL klärt über die wichtigsten Fakten auf Computerschrott Entsorgung in Münster – Sichere Datenlöschung & Ressourcenschutz mit ProCoReX