Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk
Der Nutzen für die Kunden ist ein entscheidender Faktor für die Steigerung von Aufträgen im Handwerk. Er verantwortlich für die Mund-zu-Mund-Propaganda und damit für Weiterempfehlungen.
Warum der erlebbare Kundennutzen so wichtig ist
o Differenzierung vom Wettbewerb:
Handwerksbetriebe gibt es viele. Der Fokus auf den echten Mehrwert für den Kunden (z.B. Zeitersparnis, Sorgenfreiheit, Energieeffizienz, Langlebigkeit) hebt einen Betrieb von anderen ab, die nur den Preis oder die reine Tätigkeit bewerben.
o Höhere Zahlungsbereitschaft:
Kunden sind bereit, für einen klar kommunizierten und als hoch empfundenen Nutzen mehr zu bezahlen. Der Fokus verschiebt sich vom reinen Preis zur Wertigkeit der Leistung.
o Weiterempfehlungen:
Ein Kunde, der nicht nur eine handwerklich gute Leistung, sondern einen echten, positiven Nutzen erfahren hat, wird dies aktiv weitererzählen (Mundpropaganda).
o Kundenbindung:
Zufriedene Kunden, deren Problem nachhaltig gelöst und deren Leben einfacher/besser gemacht wurde, kommen für Folgeaufträge immer wieder.
Typische Beispiele für „kommunizierten, erlebbaren Kundennutzen“ im Handwerk:
Installateur: Sie sparen viel Heizkosten, vermeiden unvorhergesehene Reparaturen und genießen sofort mehr Wohnkomfort.
Maler/Lackierer: Ihr Zuhause sieht wieder modern und frisch aus – stressfrei und mit langlebigen, gesunden Farben, die die Raumluft verbessern.
Dachdecker: Ihr Haus ist für die nächsten 30 Jahre wetterfest abgesichert und Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.
Schreiner: Sie gewinnen maximalen Stauraum durch maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt in Ihren Raum passen und Ordnung schaffen.
Merke:
Der Schlüssel liegt darin, nicht nur die Leistung, sondern das Ergebnis und die positiven Auswirkungen auf das Leben des Kunden zu kommunizieren.
Handwerker, die ihre Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern, haben selbst den größten Nutzen davon. Denn dann werden sie ohne Einflussnahme auf den Kunden von diesem weiterempfohlen und profitieren von neuen Aufträgen.
Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk
