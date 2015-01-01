  • Der erlebbare Kundennutzen entscheidet über mehr Aufträge im Handwerk

    Der Nutzen für die Kunden ist ein entscheidender Faktor für die Steigerung von Aufträgen im Handwerk. Er verantwortlich für die Mund-zu-Mund-Propaganda und damit für Weiterempfehlungen.

    BildWarum der erlebbare Kundennutzen so wichtig ist

    o Differenzierung vom Wettbewerb:

    Handwerksbetriebe gibt es viele. Der Fokus auf den echten Mehrwert für den Kunden (z.B. Zeitersparnis, Sorgenfreiheit, Energieeffizienz, Langlebigkeit) hebt einen Betrieb von anderen ab, die nur den Preis oder die reine Tätigkeit bewerben.

    o Höhere Zahlungsbereitschaft:

    Kunden sind bereit, für einen klar kommunizierten und als hoch empfundenen Nutzen mehr zu bezahlen. Der Fokus verschiebt sich vom reinen Preis zur Wertigkeit der Leistung.

    o Weiterempfehlungen:

    Ein Kunde, der nicht nur eine handwerklich gute Leistung, sondern einen echten, positiven Nutzen erfahren hat, wird dies aktiv weitererzählen (Mundpropaganda).

    o Kundenbindung:

    Zufriedene Kunden, deren Problem nachhaltig gelöst und deren Leben einfacher/besser gemacht wurde, kommen für Folgeaufträge immer wieder.

    Typische Beispiele für „kommunizierten, erlebbaren Kundennutzen“ im Handwerk:

    Installateur: Sie sparen viel Heizkosten, vermeiden unvorhergesehene Reparaturen und genießen sofort mehr Wohnkomfort.

    Maler/Lackierer: Ihr Zuhause sieht wieder modern und frisch aus – stressfrei und mit langlebigen, gesunden Farben, die die Raumluft verbessern.

    Dachdecker: Ihr Haus ist für die nächsten 30 Jahre wetterfest abgesichert und Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.

    Schreiner: Sie gewinnen maximalen Stauraum durch maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt in Ihren Raum passen und Ordnung schaffen.

    Merke:

    Der Schlüssel liegt darin, nicht nur die Leistung, sondern das Ergebnis und die positiven Auswirkungen auf das Leben des Kunden zu kommunizieren.

    Zu diesem Thema empfehlen wir Ihnen auch den Besuch unserer Plattform:

    WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

    Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)
    Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bauherrenreport GmbH
    Herr Theo van der Burgt
    Ludwig-Erhard-Straße 30
    41564 Kaarst
    Deutschland

    fon ..: 02131 – 74 27 890
    fax ..: 02131 – 74 27 894
    web ..: http://www.bauherrenreport.de
    email : vdb@bauherrenreport.de

    Handwerker, die ihre Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern, haben selbst den größten Nutzen davon. Denn dann werden sie ohne Einflussnahme auf den Kunden von diesem weiterempfohlen und profitieren von neuen Aufträgen.

    Pressekontakt:

    Bauherrenreport GmbH
    Herr Theo van der Burgt
    Ludwig-Erhard-Straße 30
    41564 Kaarst

    fon ..: 02131 – 74 27 890
    web ..: http://www.bauherrenreport.de
    email : vdb@bauherrenreport.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kundenkommunikation im Handwerk – warum sie über den Erfolg entscheidet
      Warum gezielte Training für bessere Kundenkommunikation im Handwerk für Mitarbeitende zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden....

    2. Wie das Marketingportfolio im Handwerk sich verändert hat
      Der Marketingmix in Handwerksbetrieben hat sich in den letzten Jahren spürbar deutlich verändert. Das vor allem durch Digitalisierung, neue und geänderte Kundenerwartungen und den Fachkräftemangel....

    3. Handwerk hat Zukunft! Das neue Netzwerk BHWD stärkt das Handwerk durch Bildung, Innovation und Expertise
      Das neue Netzwerk, die Bundesvereinigung Handwerksdenker:innen kurz BHWD, bringt selbstständige im Handwerk hanwerk zusammen und stärkt die Unternehmen durch Bildung, Innovation und Expertise....

    4. Kundennutzen.ch präsentiert eine umfassende Sammlung von über 1900 Online-Tools für Website-Betreiber
      Entdecken Sie über 1900 Online-Tools auf Kundennutzen.ch zur Optimierung Ihrer Website! Von SEO bis Webdesign - finden Sie die idealen Lösungen für Ihr digitales Erfolg. Besuchen Sie uns!...

    5. Für „Motivation Handwerk“: Ralf Moeller, Friedrich Merz und Jörg Dittrich machten sich für das Handwerk stark!
      Hollywood trifft Handwerk: Ralf Moeller bei Tischlerei-Besuch in Berlin!...

    6. Rückläufer aus Kundenbefragungen sind ideale Quelle für Qualitätsauftritt im Handwerk
      Im Handwerk, wo Vertrauen und Empfehlungen das Fundament des Geschäfts bilden, sind Kundenrückmeldungen (Rezensionen, Feedbackbögen) wichtig für das Marketing und die Prozessoptimierung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.