Die Reise zum eigenen Willen – Herausfordernde Kinder liebevoll durch die Trotzphase begleiten

Mein Problem: Ich selbst stand vor einigen Herausforderungen im Alltag mit Kindern, die mich innerlich sehr schnell zur Weißglut brachten

Damit befand ich mich in einer Situtation aus der ich keinen Ausweg wusste, doch ich wollte unbedingt einen Ausweg finden!

Somit machte ich mich auf die Reise neue Strategien zu entwickeln und umzusetzen:

Nun bin ich hier mit neuen Lösungsansätzen, die sich in meinem Alltag bestens bewährt haben. Das Kind ist ein einzigartiges, emotional intelligentes und einfühlsames Wesen, das in den ersten Jahren unglaublich viel lernen und entdecken möchte. Diese Charakterzüge besitzt jedes Kind und ich habe gelernt, sie zu beachten und darauf einzugehen. Das hat einiges in meinem Leben als Pädagogin geändert. Ein neuer Alltag mit Klarheit wird gelebt und das Kind steht im Mittelpunkt. Es entdeckt sich und seinen eigenen Willen, bei dem es die richtige Hilfestellung benötigt.

Da ich merkte, wie überfordert und hilflos einige Eltern sind, habe ich mich dazu entschlossen einen Ratgeber zum Thema der Autonomiephase zu schreiben.

In diesem Ratgeber befinden sich:

– praxisnahe Beispiele aus dem Alltag

– Lösungsstrategien, die von mir selbst entwickelt und erfolgreich angewendet werden

– Reflexionsübungen für jeden Erziehungsberechtigten

– Besondere Übungen für Kinder, um einen besonderen Entspannungszustand herbei zu führen

Heute bin ich stolz, dass ich mich entschlossen habe einen Ausweg für meine Herausforderungen zu finden, denn hätte ich nicht den Willen gehabt mich selbst weiterzuentwickeln, würde es diesen Ratgeber nicht geben. Das Ziel ist es, Eltern auf Ihrem Weg mit dem Kind durch die Trotzphase eine Hilfestellung zu bieten, um die Leichtigkeit wieder zurück in den Alltag zu holen.

Damit so viele wie möglich von dem Wissen profitieren können, habe ich beschlossen mein erstes Buch „Ich will aber“ eine ganze Woche für nur die Hälfte des Normalpreises zur Verfügung zu stellen:

Zum Buch: „Ich will aber…! Herausfordernde Kinder liebvoll durch die Trotzphase begleiten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Elisabeth Reichlmair

Elisabeth Reichlmair

Frau Elisabeth Reichlmair

Auenstr. 10

82515 Wolfratshausen

Deutschland

fon ..: +49 1512 6024239

web ..: https://www.facebook.com/elisabeth.reichlmair/

email : elisabeth.kdp@tuta.io

