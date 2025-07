Die rosige Zukunft des Urans

Der Uranpreis hat Zeiten großer Volatilität hinter sich und vermutlich eine großartige Zukunft vor sich.

Angebot und Nachfrage sowie technologische Entwicklungen wirken auf den Preis ein, aber auch die aktuellen Trends. Diese zeigen auf, dass Kernenergie fast weltweit auf dem Vormarsch ist, nicht zuletzt wegen des Bedarfs an sauber und zuverlässiger Energie. Investitionen in Kernkraftwerke und dann in den 1970er Jahren die Ölkrise trieben den Preis auf rund 40 US-Dollar je Pfund Uran an. Der Unfall von Tschernobyl und eine gewisse Abkehr von der Atomkraft katapultierten den Preis auf unter zehn US-Dollar je Pfund. Fukushima kam hinzu. Bis 2020 bewegte sich der Uranpreis zwischen 20 und 35 US-Dollar je Pfund. Die Nachfrage stieg und 2024 kostete das Pfund Uran etwas mehr als 100 US-Dollar. Heute liegt der Preis bei zirka 70 US-Dollar.

Mehrere große Energiewenden hat die Menschheit gesehen. Die Geschichte geht von einer landwirtschaftlichen Lebensweise über die Nutzung der Kohle zu Öl und Gas im 20. Jahrhundert. Der Energieverbrauch der Erdenbewohner hat sich beständig vermehrt und die Lebenserwartung steigt weiter an. Die Kernenergie hat nun die Fähigkeit die effizienteste Energiequelle zu sein und sie stößt kein CO2 aus. Diese Vorteile haben beim heutigen Energiehunger der Erde viele Staaten erkannt und setzen sie um, indem sie neue Kernkraftwerke planen und bauen. Manche bezeichnen die Abkehr von der Atomenergie als De-Industrialisierung. Experten sehen daher steigende Uranpreise und eine Uranverknappung in den nächsten Jahren kommen.

Um an der Stabilisierung des Uranmarktes und der preislichen Aufwärtsbewegung teilzuhaben, empfehlen sich Investments etwa in Uranium Energy oder Premier American Uranium, damit in zwei große Uranunternehmen in den USA.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – verfügt über ISR-Uranprojekte in den USA sowie weitere hochgradige Projekte in Kanada.

Premier American Uranium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – besitzt Uranprojekte in ausgezeichneten Uranregionen in den USA, so in Colorado, Wyoming und New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

