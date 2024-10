Die smarte Lösung für Ihre Regalprüfung inkl. Regalprüfer-APP – moderner Wartungsplaner

Digitales Werkzeug für Ihre Regalprüfungen. Einfache Inventarverwaltung mit Prüfung der Regale, ganz nach ihrem Geschmack. Regalprüfungen planen und mit der mobilen Regalprüfer-APP dokumentieren

Beschädigte Lagerregale sind eine häufig unterschätzte Gefahr

Schon wieder stehen die Regalprüfungen an. Regelmäßige Regalprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Der Gesetzgeber gibt hier strenge Richtlinien für den Arbeitsschutz vor. Die DGUV Regel 108-007 definiert Lagereinrichtungen und Regale als Arbeitsmittel – somit unterliegen Sie den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). In den berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 234 sowie in der DIN EN 15635 gilt bei Lagerregalen grundsätzlich die Inspektionspflicht.

Dabei sind wöchentliche Sichtkontrollen der Regalanlagen und jährliche Experteninspektionen durchzuführen. Die Prüfungen sind zu dokumentieren und Mängel müssen an die zuständige Stelle im Betrieb weitergegeben werden. Bei akuten Gefahrstellen ist unverzüglich einzuschreiten sowie geeigneten Maßnahmen einzuleiten.

Die Prüfpflicht von Regalen erfüllen

Um dies effizient umzusetzen, sollten Sie sich durch eine professionelle Software, wie dem Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung, unterstützen lassen. Das Tool erinnert an fällige Regalprüfungen und dokumentiert zuverlässig sowie revisionssicher. Um Sicherheit für das Audit schaffen, bietet sich die Regalprüfer – Software Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung an. Hierdurch können auf digitaler Grundlage die Aufwände deutlich verringert und eine rechtssichere Dokumentation für das Audit geschaffen werden.

Der Wartungsplaner ist auch mobil einsetzbar

Darüber hinaus wird die Regalprüfung mit der mobilen Regalprüfer APP „Regalprüfungen“ noch effizienter. Mit der App können Sie die Prüfprotokolle direkt vor Ort ausfüllen und per Datenimport in die Software übertragen. Der hieraus entstehende Zeitgewinn ist enorm, da durch die mobile App ein durchgehender digitaler Prozess gewährleistet ist. Auch können dem Prüfprotokoll zum Beispiel Mängelfotos angehängt und übertragen werden.

Der Wartungsplaner- die digitale Lebensversicherung

Der Wartungsplaner ist damit die ideale Praxissoftware für Ihre Lagersicherheit. Das Tool ist ein wichtiges Instrument für Transparenz und revisionssichere Dokumentation. Das Programm optimiert Ihren gesamten Wartungsprozess. Die Software erinnert an fällige Regalprüfungen und dokumentiert zuverlässig sowie revisionssicher.

Mit dem Tool sind die Verantwortlichen jederzeit in der Lage das gesamte Prüffristenmanagement im Griff zu behalten.

Software zur Regalprüfung erstellt die benötigte Dokumentation

Regale selbstständig im Betrieb prüfen und Kosten sparen

Mehre Informationen:

Regalprüfer Software

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

Heusenstam 63150

Deutschland

fon ..: +49(0)6104/65327

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de

Die Hoppe Unternehmensberatung zählt zu den führenden Anbietern für Software für die Regalprüfungen, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Prüfterminen , Arbeitsschutz- und Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

Hoppe Unternehmensberatung ist der kompetente Partner in Sachen Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit.

Die Unternehmensberatung im hessischen Heusenstamm zählt Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Organisationen jeglicher Größenordnung und Branche zu ihren langjährigen Kunden.

Pressekontakt:

Hoppe Unternehmensberatung

Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

Heusenstam 63150

fon ..: 0610465327

email : info@Wartungsplaner.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

