Leiterprüfungen gemäß der DGUV mit dem Hoppe Wartungsplaner organisieren

Mit Blick auf Arbeitssicherheit wird der tägliche Umgang mit Leitern und Tritte in vielen Betrieben häufig unterschätzt. Hierbei sind gemäß DGUV 208-016 grundsätzliche Regeln zu beachten. Statistiken der Unfallversicherungen belegen deutlich, dass im Vergleich mit anderen Arbeitsmittel, das Arbeiten mit Leitern und Tritte gefährlicher ist und häufig zu Absturzunfälle und im schlimmsten Fall zur Betriebsunfähigkeit führen.

Ein zunehmender Verschleiß der Leitern und Tritte erhöht das Risiko

Leiterprüfung – Durch ständige Belastung unterliegen Leiter und Tritte wie andere Arbeitsmittel auf Dauer einem zunehmenden Verschleiß. Abhängig vom Material kann es auch zu Verformungen der Sprossen, scharfen Kanten oder zu Rissen kommen.

Leiterprüfungen gemäß der DGUV

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass der ordnungsgemäße Zustand der Leitern und Tritte regelmäßig durch Sicht- und Funktionsprüfung geprüft wird. Hierzu hat mindestens alle 12 Monate eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung von Leitern und Tritten stattzufinden.

Verantwortlich für die Sicherheit der Leitern und Tritte ist der Arbeitgeber

Der Unternehmer bzw. der Arbeitgeber ist für die Sicherheit der Leitern und Tritte im Betrieb verantwortlich. Hierfür wird in der Regel ein entsprechend qualifizierter Mitarbeiter eingesetzt. Der zuständige Mitarbeiter hat nach den einschlägigen Richtlinien (ArbSchG, BetrSichV, usw.) dafür zu sorgen, dass regelmäßige Prüfungen stattfinden. Er ist auch dafür verantwortlich, dass die Beschäftigten im Umgang mit Leitern und Tritte entsprechend unterwiesen werden.

Durch den Wartungsplaner werden Leiterprüfungen effizient unterstützt

Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung macht den entscheidenden Unterschied. Die Software unterstützt Sie bei allem, was Sie für die Dokumentation und Steuerung vorgeschriebener Leiterprüfungen benötigen. Sie können hierbei auch die Arbeitsmittelprüfung direkt per App am Prüfort durchführen. Durch intuitive Handhabe gibt Ihnen der Wartungsplaner jederzeit einen Überblick über alle vorhandenen Betriebsmittel. Die Software dokumentiert sämtliche Prozesse und strukturiert vorausschauend die durchzuführenden Aufgaben wie Wartungen, Prüfungen und Reparaturen der Leitern. Auf dieser Basis setzt der Wartungsplaner nachhaltige Akzente und hebt durch die mobile Erfassung über Tablet oder Smartphone sowie die automatischen Erinnerungsfunktionen via eMail zu den Prüfterminen das digitale Networking auf ein neues Niveau.

Testversion Wartungsplaner direkt ausprobieren

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet eine kostenlose Demoversion an. Testen Sie die Software unverbindlich und ohne Verpflichtung.

Digitale Prüfsoftware für Leitern & Tritte für die benötigte Dokumentation – Prüfliste nach DGUV 208-016

Software zur Leiterprüfung erstellt die benötigte Dokumentation

