Weihnachtliches Wohlfühllicht: Lampenwelt.de präsentiert Xmas-Must-haves

Die Adventszeit naht und bringt stimmungsvolle Deko, von zeitlosen Sternen und LED-Kerzen bis hin zu kreativen Schwibbögen. Auch draußen sorgen Lichterketten und leuchtende Figuren für Atmosphäre.

Fulda, 26. September 2024 – Die gemütlichste Zeit des Jahres, die uns alle näher zusammenrücken und genießen lässt, steht vor der Tür. Und mit ihr weihnachtliche Leuchtenklassiker vom Schwibbogen bis zur Außenlichterkette. Womit sich die Adventszeit noch versüßen lässt, präsentiert Lampenwelt.de. Must-haves für dieses Jahr: zeitlose Sterne aus Naturfasen und Papier, LED-Kerzen fürs gemütliche Plätzchenessen am Nachmittag und süße leuchtende Figuren für Wohnräume und Vorgarten.

Der Stern gehört zur Weihnachtszeit

Ein leuchtendes Accessoire, das je nach Geschmack im neuen Jahr nicht auf dem Dachboden verstaut werden muss, ist der Weihnachtsstern. In natürlicher Anmutung oder stilisiert mit einer Lichterkette umwickelt, ist er absolut zeitlos und ein Ambientelicht, das uns Ruhe und Gemütlichkeit schenkt. Apropos schenken: Auch als Weihnachtspräsent ist der leuchtende Stern überaus beliebt!

Leuchtende Innendekoration für gemütliche Stunden

Was die weihnachtliche Wohnraumdekoration angeht, darf je nach Geschmack ordentlich zugeschlagen werden: zum Beispiel mit niedlichen Wachsfiguren, die mit einem LED-Licht bestückt sind und behagliches Flair verbreiten. Oder weihnachtlichen Accessoires in traditionellen Farben – von der Zuckerstange bis zur Trommel. Als adventliche Dekofläche dienen auch gerne die Fenster, sodass von außen das Ambiente genossen werden kann.

Must-have Schwibbogen

Ein Gemütlichkeitsgarant für die Adventszeit ist sicherlich der Schwibbogen. Während wir ihn bis vor wenigen Jahren nur in traditioneller Gestalt kannten, gibt es heute eine große Auswahl kreativer Ableger: von minimalistisch über natürlich bis zu metallisch-glänzend. Fakt ist: Die moderne LED-Technik erlaubt aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs, die Schwibbögen den ganzen Nachmittag und Abend eingeschaltet zu lassen.

Lichterketten & Bäume für draußen

Wer Spaß an weihnachtlicher Dekoration hat, darf auch gerne seine Nachbarn und Passanten damit erfreuen. Für den Garten sind neben klassischen Lichterketten für Zäune, Baume und Sträucher auch stilisierte Weihnachtsbäume in stattlicher Größe zu haben. Ebenfalls ein Hingucker: Erdspießleuchten in festlicher Anmutung, die den Eingangsbereich oder den Vorgarten säumen.

So gemütlich: LED-Kerzen

Es gibt sie einzeln, in Sets oder in adventlichen Vierer-Bundles: LED-Kerzen ersetzen die traditionellen Kerzen für ein Plus an Sicherheit, verzichten aber nicht auf Wachs und damit die gewohnte Haptik. Bestückt mit LED-Lichtern können sie einfach einschaltet werden, wenn die weihnachtliche Teestunde naht, und uns sogar mit dem vertrauten Flackern einer echten Kerze erfreuen.

Weihnachtlicher Freiluftzoo

Zum regelrechten Winterwonderland mit niedlichen Tieren, die in der Dämmerung die Schneedecke erhellen, wird der Garten zur Adventszeit. Ganz nach Geschmack laden wir Rentier, Eichhörnchen und Vogelschwarm zu uns ein, uns Ambiente beim Blick nach draußen zu verschaffen. Auch der warm leuchtende Schneemann ist im Vorgarten immer willkommen – zur Freude der Nachbarkinder und nicht zuletzt für gute Vibes beim täglichen Nachhausekommen.

