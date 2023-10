Leuchtende Weihnachtswelt: Lampenwelt.de präsentiert Lichtideen für die Adventszeit

Die leuchtenden Weihnachtstrends sind da: von Figuren für den Innen- und Außenbereich über Lichterketten von klassisch bis smart bis zum Evergreen Papierstern.

Schlitz, 5. Oktober 2023 – Das Zuhause in der Adventszeit in stimmungsvolles Licht tauchen – so lässt sich die Zeit bis zum Weihnachtsfest am besten genießen. Mit stromsparenden LED-Lampen, bedachtem Einsatz und Zeitroutinen ist der festliche Lichtgenuss auch problemlos mit dem Gewissen zu vereinbaren. Denn so wird die Umwelt geschont und gleichzeitig die Vorweihnachtszeit genossen. Und die Vielfalt an Lichtideen ist wie jedes Jahr groß: von leuchtenden Figuren für den Innen- und Außenbereich über Lichterketten von klassisch bis smart bis zum Evergreen Papierstern. Lampenwelt.de stellt vor und präsentiert überdies Lichtideen als beliebte Geschenke für Freunde und Familie:

Evergreen Weihnachtsstern

Weihnachtssterne sind ein Garant für behagliche Stimmung und warme Gemütlichkeit. In natürlichen Beigetönen passen sie besonders gut ins weihnachtliche Skandi-Ambiente. Aber auch in bunten Farben von Rot bis Gelb oder mit Gold- und Silberfacetten machen sie ihrem festlichen Ruf alle Ehre.

Figuren als weihnachtliche Deko

Kommode, Beistelltisch und Fensterbank mit adventlicher Lichtdeko zu warmen Blickpunkten machen – so gestalten wir Nachmittage, an denen schon früh die Dämmerung einsetzt, in der warmen Wohnung noch gemütlicher. Vom festlich anmutenden Papierengel bis zur fröhlich-bunten Lokomotive ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Smarte Lichterketten von Twinkly

Smarte Lichterketten, die rundum Spaß, Komfort und Stimmung bringen, sind aus der Vorweihnachtszeit und den Festtagen nicht mehr wegzudenken. Von der klassischen Kerzenform bis zu Sternen und Herzen lassen sie nicht nur den Weihnachtsbaum in bunten Lichtfarben und beeindruckenden Lichtszenarien erstrahlen. Auch Adventskranz, Wand und Deko-Gegenstände können mit diesem smarten, über App steuerbaren Lichtgenuss gehighlightet werden.

Kreative Geschenkideen für Familie & Freunde

Geschenke sollen den Liebsten im besten Falle lange Freude machen. Kreative Wand- und Tischleuchten sind immer ein Präsent wert. Von praktischen Leselampen über bunte Happy-Lights in allen Regenbogenfarben bis zu Motivleuchten mit Tieren & Co. sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass sich die Lichtidee neutral in jede Einrichtung fügt, ist mit schlichten Akkuleuchten für den Innen- und Außenbereich gut beraten – ein Geschenk, das einfach jeder gebrauchen kann.

Den winterlichen Garten erleuchten mit Lichterketten & Co.

Was in den Wohnräumen für Gemütlichkeit sorgt, macht auch den winterlichen Garten ein Stück wärmer, stimmungsvoller und einladender: Lichterketten in allen Facetten, am heimeligsten in warmweißer Lichtfarbe, lassen Bäume und Hecken in unseren Vorgärten erstrahlen und zeichnen mit Vorliebe stilisierte Weihnachtsmotive vom Stern bis zum Tannenbaum nach.

Winterliche Figuren für Adventsflair rund ums Haus

Wenn uns der fröhlich dreinblickende Schneemann bunt leuchtend in der Dämmerung empfängt, stellt sich das geborgene Gefühl, im gemütlichen Zuhause angekommen zu sein, schon vor der Haustür ein. Zu ihm gesellen sich je nach Geschmack und Vorliebe Rentier, Weihnachtsmann und Teddybär. Ein adventlicher Lichtgenuss, der die Vorfreude aufs Fest steigert und uns jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

