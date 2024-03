Frühjahrs-Lichttrends für den Garten: Lampenwelt.de präsentiert leuchtende Outdoor-Must-haves 2024

Diese Lichttrends finden wir 2024 im Sommergarten! Lampenwelt.de stellt vor:

Schlitz, 14. März 2024 – Die Lichttrends für den Frühlingsgarten 2024 sind überaus bunt und facettenreich. Lampenwelt.de präsentiert neben portablen Leuchten für flexiblen Lichtgenuss und kreativer Deko-Beleuchtung für fröhliches Flair die neusten Solarleuchten-Modelle, die mit der Kraft der Sonne für Wohlfühllicht am Abend sorgen. Ebenfalls nicht fehlen dürfen im Frühjahr smarte Outdoorleuchten mit komfortablen und farbenfrohen Funktionen und funktionale Leuchten für Gartenwege, Zufahrten, Eingänge und natürlich rund ums Haus.

Portable Lights – so vielseitig und flexibel!

Sie sind das Must-have für die warme Jahreszeit: Akku-Leuchten in allen Variationen, von bunt bis schlicht, zum Hinstellen, Aufhängen oder auf dem Pool treibend, von klassischen Tischlampen-Designs über Laternen bis zu multifunktionalen Trend-Pieces – etwa als Leuchte und Schale in einem. Platziert auf Tischen, Geländern & Co. sorgen die portable Lights für Wohlfühlflair auf den Punkt und begleiten uns am Abend gerne in die Wohnräume.

Deko-Beleuchtung für fröhliche Vibes

Deko-Fans aufgepasst! Im Frühjahr erobern dekorative Lichtideen unsere Terrassen und Balkone, die uns die warmen Abende im Freien noch unvergesslicher und schöner machen. Must-have 1 auf der Checkliste: Lichterketten aus Rattan im Natural-Cozy-Chic. Ebenfalls unverzichtbar in Sachen Flair: Erdspieß- und Kugelleuchten rund um Terrasse, Blumenbeet und Gartenweg. Und zu guter Letzt: leuchtende Tischdeko vom LED-Licht in Öllampenoptik bis zum leuchtenden Schirmchen für das Lieblingsgetränk.

Solar-Leuchten – autark und so stimmungsvoll!

Ganz ohne Steckdose kommen diese gemütlich anmutenden Lichtideen aus: Denn dank Solarpanel speichern sie das Licht der Sonne über den Tag und wandeln es am Abend in warmes Wohlfühllicht für unsere Relax-Zeit im Freien um. Von der Lichtkette über schwimmende Lichtakzente für den Pool bis zur klassischen Solarlaterne sind ganz nach Geschmack verschiedenste Modelle zu haben – Lichtgenuss garantiert!

Smart Garden – cozy, comfy, colourful!

Der Garten wird smart in diesem Frühjahr und wir können alle Facetten intelligenter Beleuchtung genießen: von buntem Licht per RGBW-Funktion über smart geschaltete Routinen bis zur Steuerung per App oder Sprachbefehl. Das Beste: Nicht mehr nur funktionale Leuchten wie Wand-, Decken- und Pollerleuchte werden smart, sondern auch Dekolicht wie Lichterketten. Ebenfalls ein smartes Highlight: Sockel- und Wegeleuchten mit separat über App schaltbaren, smarten Steckdosen.

Funktionale Outdoor-Beleuchtung

Das leuchtende Grundgerüst für den Garten ist funktionale Außenbeleuchtung, die das ganze Jahr über für Lichtflair, Komfort und Sicherheit sorgt. In Sachen Stil gibt es Wand-, Wege- und Sockelleuchten in puristischer Ausführung, aber auch in nostalgischer Retro-Anmutung – selbstverständlich ausgestattet mit modernster, stromsparender LED-Technologie.

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 21 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 98 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

