Die „United let’s move“ Aktion zur Europäische Woche des Sports: in über 500 Fitnessstudios – wie bei PRIME T

Für die Europäische Woche des Sports vom 23. bis 30. September haben sich Verbände, Unternehmen, Vereine, Kommunen und Schulen in ganz Europa unter dem Motto #BeActive das Ziel gesetzt, mehr Menschen

Frankfurt, den 11. September 2023. „United let’s move“ wird es vom 23. bis 30. September 2023 bundesweit durch über 500 Fitnessstudios schallen. Dann öffnen die Studios von acht Fitnessanbietern ihre Türen für alle Interessierten – kostenlos und ohne Mitgliedschaft. Anlass für die Aktion des Kollektivs ist die Europäische Woche des Sports, eine Initiative der Europäischen Kommission, bei der sich jedes Jahr in der letzten Septemberwoche Verbände, Unternehmen und Vereine in ganz Europa unter dem Motto #BeActive gezielt dafür einsetzen, mehr Menschen für einen aktivieren Lebensstil zu begeistern. Im vergangenen Jahr haben mehr als 13 Millionen Menschen in 40 Ländern an diversen Aktionen teilgenommen.

Die Initiatoren von „United let’s move“ sind

die BestFit Group mit Ai Fitness und jumpers fitness | EASYFITNESS.club | FIT STAR | FitX | die LifeFit Group mit Fitness First, smile X, FitnessLOFT und In Shape | die Linzenich Gruppe mit Family Fitness, SportsClub4, TopFit und Ladylike | PRIME TIME fitness | XTRAFIT

Gemeinsam bewegt das Kollektiv bereits mehr als zwei Millionen Mitglieder deutschlandweit – doch sie möchten noch mehr Menschen von einem aktiven Lebensstil begeistern. Deswegen rufen sie unter anderem in den sozialen Medien und in ihren Studios in den beiden Wochen vor dem Start am 23. September mit Botschaften wie ,Wir bewegen Deutschland.‘ und ,Bewege dich. Und etwas.‘ nicht nur bestehende Mitglieder dazu auf, Freund:innen, Bekannte und Kolleg:innen auf die Aktion hinzuweisen. Auch Personen ohne Mitgliedschaft werden dazu motiviert, etwas für sich und die eigene Gesundheit zu tun.

PRIME TIME fitness: Im Rahmen der „United let’s move“-Bewegung in der Europäischen Woche des Sports laden die Premiumstudios von PRIME TIME fitness in Hamburg, Frankfurt und München zum kostenlosen Training unter der Ägide der Profitrainer ein. Anmeldungen für das erste Testtraining mit Einführung unter der Aktionsseite: unitedletsmove.de

Henrik Gockel, Gründer und Geschäftsführer PRIME TIME fitness und Dozent an der Hochschule für Gesundheit und Prävention, kommentiert „Diese kostenlose Trainingsoption ist unser Beitrag für das Gemeinwohl, da ich es auch als unsere Aufgabe sehe in diesen alarmierenden Zeiten etwas zu tun.“

Denn die Zahlen der aktuellen Studien sind erschreckend schon über 50 % der Deutschen sind übergewichtig und nur 17% der Studienteilnehmer bewegt sich mindestens 150 Minuten pro Woche, was der Mindestanforderung für die Gesundheit entspricht. Regelmäßige Umfragen bei unseren PRIME TIME fitness Mitgliedern haben dagegen ergeben, dass sie fitter und schlanker bleiben bzw. werden. Denn mit Sport, regelmäßigem Training und Fitness als Lebensstil ist es leicht die Motivation und Fitness aufrecht zu erhalten. An allen Standorten bietet PRIME TIME fitness beste und modernste Fitnessgeräte: den milon Zirkel für Ganzkörpertraining, SensoPro Geräte für das Koordinations-training, im Cardiobereich einen Fatburner Zirkel und state-of-the-art Profiequipment für Kraftsportler und Performer, bei dem auch Nichtprofis beim Training einen Wow-Effekt erleben. Die „Functional Area“ ist ausgestattet mit TRX, Kettle-Bells, Ropes, BOSU-Bällen und vielem mehr. Mit Personal Training 1:1 oder in kleinen Gruppen sorgt PRIME TIME fitness für schnelle, messbare Ergebnisse.

Gleich für ein kostenloses Training @primetimefitness anmelden!

www.primetime-fitness.de

Alle Informationen rund um „United let’s move“ sind unter der gemeinsamen Landingpage unitedletsmove.de zu finden. Nichtmitglieder können grundsätzlich bei allen teilnehmenden Fitnessstudios kostenlose Probetrainings vereinbaren, diese sind jedoch normalerweise nur ein oder zweimal möglich und nicht über einen längeren Zeitraum. Das Angebot in den Studios variiert je nach Anbieter. Weitere Informationen zu den Bedingungen der Aktion finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Unternehmens.

Pressefoto: PRIME TIME fitness EWDS Aktion (picdrop.com) Copyright: PRIME TIME fitness

