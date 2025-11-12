  • Die unsichtbare Gefahr nach dem Sturm: Warum Baumpflege im Winter aktiver Bodenschutz ist

    Sturmgefahr & Nässe: Schwere Maschinen ruinieren im Winter durchweichte Gärten.

    BildExperten warnen vor „stillem Bruch“ bei Frost / Seilklettertechnik verhindert Flurschäden auf durchweichten Winterböden in Dresden und Freital.

    Die aktuelle Sturmsaison stellt Grundstückseigentümer in Sachsen vor ein Dilemma: Einerseits zwingt die Verkehrssicherungspflicht zum Handeln bei losen Ästen, andererseits sind die Gärten durch die Winternässe extrem empfindlich. Der Fachbetrieb „Baumkletterarbeiten Georgi“ weist auf eine oft übersehene ökologische Komponente hin: Wer jetzt mit schwerem Gerät in den Garten fährt, riskiert dauerhafte Bodenschäden – und bietet mit der Seilklettertechnik eine schonende Alternative.

    Das Phänomen „Witwenmacher“: Gefahr aus der Krone

    Nach den ersten Winterstürmen wiegen sich viele Hauseigentümer in falscher Sicherheit. „Wir beobachten oft, dass angebrochene Äste zunächst in den Kronen hängen bleiben“, erklärt das Team von Baumkletterarbeiten Georgi aus Freital. „Fällt dann Frost ein oder kommt eine leichte Windböe hinzu, stürzen diese Lasten unvermittelt ab.“ In der Fachsprache werden diese Äste zynisch als „Witwenmacher“ bezeichnet. Rechtlich haftet der Eigentümer für Schäden an Personen und Sachen.

    Ökologischer Faktor: Bodenverdichtung vermeiden

    Der Winter ist biologisch der ideale Zeitpunkt für Fällungen und Pflegeschnitte, da die Bäume in der Vegetationsruhe sind und das Bundesnaturschutzgesetz (Fällverbot ab 1. März) noch nicht greift.

    Das Problem: Die Böden sind durch Regen und Schnee aufgeweicht. Der Einsatz von schweren Hubsteigern oder Forstschleppern führt auf nassem Grund zu massiver Bodenverdichtung. Die Poren im Erdreich werden geschlossen, die Wurzeln der verbleibenden Pflanzen ersticken. Dieser Schaden ist oft erst Jahre später sichtbar, wenn Rasenflächen vermoosen oder Nachbarbäume absterben.

    Die Lösung: High-Tech am Seil statt schweres Gerät

    Die Antwort auf dieses Problem liefert die zertifizierte Seilklettertechnik (SKT). Dabei bewegen sich die Baumpfleger gesichert im Baum, ohne den Boden mit Fahrzeugen zu befahren.

    Zugang: Kletterer erreichen auch enge Hinterhöfe in Dresden oder Kleingartenanlagen, die für Maschinen unzugänglich sind.

    Rigging-Technik: Selbst bei komplexen Fällungen werden Stammteile mittels eines speziellen Flaschenzug-Systems (Rigging) kontrolliert abgeseilt, statt sie fallen zu lassen. Das schützt Unterpflanzungen und Gebäude.

    Abtransport: Für das Holzrücken setzt das Unternehmen auf spezielle, leichte Forwarder oder Handarbeit, um eine „besenreine“ Übergabe ohne Fahrrinnen zu garantieren.

    Handlungsempfehlung für Eigentümer

    Immobilienbesitzer sollten ihren Baumbestand jetzt kontrollieren lassen. Sollte eine Fällung nötig sein, ist der Zeitraum bis zum 28. Februar zwingend einzuhalten, bevor der Vogelschutz greift. Baumkletterarbeiten Georgi bietet hierfür kostenlose Vor-Ort-Besichtigungen an, um Gefahrenquellen zu identifizieren und Fällgenehmigungen (z.B. nach der Dresdner Gehölzschutzsatzung) rechtssicher zu prüfen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Baumkletterarbeiten Georgi
    Frau Samantha Schade
    Zu den Kleingärten 2A
    01705 Freital
    Deutschland

    fon ..: 0162 672 90 52
    web ..: https://baumkletterarbeiten-georgi.de
    email : herbert-georgi@arcor.de

    Das Unternehmen mit Sitz in Freital wurde 2012 gegründet und hat sich auf Problemfällungen mittels Seilklettertechnik (SKT) spezialisiert. Zum Portfolio gehören neben Fällungen auch Kronensicherung, Totholzaustrag, Wurzelstockfräsen und der Einsatz von Spezialtechnik (wie dem Dieci Pegasus Teleskoplader) im Raum Dresden und Sachsen. Der Betrieb legt höchsten Wert auf Arbeitssicherheit, zertifizierte Ausbildung und bodenschonende Verfahren.

    Pressekontakt:

    Baumkletterarbeiten Georgi
    Frau Samantha Schade
    Zu den Kleingärten 2A
    01705 Freital

    fon ..: 0162 672 90 52
    email : herbert-georgi@arcor.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Gefahr für den Rücken im Winter
      Draußen ist es kalt und ungemütlich, da freut man sich auf das warme Wohnzimmer, schön in die Couch einkuscheln. Leider bleibt dabei die Bewegung auf der Strecke, das könnte sich...

    2. Baumpflege, Baumfällung oder Baumschäden? Wir sind ihr zuverlässiger Vermittlungspartner in München
      Baumpathie ist Ihre Vermittlung für Baumpfleger und Baumkletterer in München und Umgebung. Was Sie genau von uns erwarten dürfen, erfahren Sie im Detail wie folgt:...

    3. Bodenrettung und Bodenschutz – Dürre-tolerante Bodendecker, Klimawandelanpassung und Tiefenlockerung
      Um weitere Schäden durch Dürre und Tiefenaustrocknung zu vermeiden sollten Böden viel besser behandelt, naturnah bewirtschaftet und geschützt werden. Maßnahmen zum Bodenschutz und Bodenrettung ist nun...

    4. Power-Pur! So tankt Ihr aktiver Hund pure Energie!
      Unsere Vierbeiner sind nicht nur treue Begleiter, sondern oft auch wahre Energiebündel. Doch wie stellt man sicher, dass sie immer in Topform sind?...

    5. WPD Pharmaceuticals: Aktiver Wirkstoff in lizenziertem Arzneimittelkandidaten reduziert Replikation des Coronavirus in vitro um 100 %
      In Zusammenarbeit mit CNS Pharmaceuticals werden antivirale Arzneimittelkandidaten von Moleculin Biotech für die internationalen Märkte lizenziert Vancouver, British Columbia – 9. April 2020 – WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1)...

    6. GoldMining erweitert Portfolio aktiver Explorationsprojekte in Brasilien, neue Explorationskonzession „Colíder“ im Bundesstaat Mato Grosso erteilt
      Vancouver, British Columbia – 12. November 2025 – GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (- www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die brasilianische...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.