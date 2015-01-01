Computer- und PC Entsorgung in Neuss: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH steht für maßgeschneiderte Computer- und PC Entsorgung in Neuss – mit zertifizierter Datenträgervernichtung für jede Branche und höchste Datenschutzanforderungen.

Die Herausforderungen rund um die Entsorgung von IT-Endgeräten sind für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Neuss vielfältig. Es gilt, nicht nur Kosten zu minimieren, sondern vor allem sensible Daten lückenlos zu schützen und gleichzeitig ökologische sowie soziale Verantwortung zu übernehmen. Die ProCoReX Europe GmbH präsentiert hierfür eine wegweisende Lösung: eine kostenlose Computer- und PC Entsorung in Neuss, die all diese Aspekte umfassend berücksichtigt und weit über die reine Hardware-Entfernung hinausgeht.

Der Service konzentriert sich auf die kostenfreie Verwertung Ihrer IT-Endgeräte wie Computer, Notebooks und Server. Dieses Angebot entlastet die IT-Budgets und vereinfacht die Logistik für Unternehmen und Institutionen in Neuss. Ein Kernelement, das ProCoReX Europe GmbH besonders auszeichnet, ist die kompromisslose Datensicherheit. Die lückenlose Datenträgervernichtung in Neuss erfolgt nach der strengen DIN Norm 66399 und mit der höchsten Schutzklasse 3 von 3. Das Unternehmen, spezialisiert auf zertifizierte Datenträgervernichtung, gewährleistet somit den Schutz vor Datenmissbrauch, Industriespionage und rechtlichen Risiken. Vertrauliche Informationen auf Festplatten, SSDs und anderen Datenträgern werden nach einem zertifizierten Verfahren unwiderruflich zerstört.

Für jeden PC oder jedes Notebook ist die Basis-Vernichtung einer Festplatte kostenfrei enthalten; pro Server können bis zu fünf Datenträger kostenlos vernichtet werden, sofern diese ausgebaut und lose bereitgestellt werden. Jeder Schritt der Datenträgervernichtung wird lückenlos dokumentiert, und nach Abschluss erhalten Sie rechtsverbindliche Zertifikate. Diese sind ein unerlässlicher Nachweis für Ihre Compliance mit der DSGVO und können hohe Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des Jahresumsatzes abwenden, die bei unsachgemäßer Entsorgung drohen.

Das Engagement von ProCoReX Europe GmbH in Neuss erstreckt sich auch auf Umweltschutz und gesellschaftliches Wohl: Mit umweltfreundlichen Verwertungsprozessen und der aktiven Unterstützung für Aufforstungsprojekte in Partnerschaft mit Plant-My-Tree leistet das Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung der Biodiversität. Darüber hinaus werden durch Spenden an Organisationen wie die Caritas soziale Initiativen gefördert. Die Kombination aus kostenloser Computer- und PC Entsorung, zertifizierter Festplattenvernichtung und umfassendem Nachhaltigkeitsengagement macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner für eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste IT-Entsorgung in Neuss.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

