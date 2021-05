Die Unze Silber könnte bald 50 US-Dollar kosten

Dem Edelmetall Silber wird allgemein eine glänzende Zukunft prognostiziert. Anleger sollten sich positionieren.

Die Nachfrage nach Silber ist groß und das in vielen Bereichen. Groß ist beispielsweise die Investmentnachfrage. Zwar gibt es immer wieder Unebenheiten im Preis, aber insgesamt ist der Silberpreis gegenüber 2020 hoch. Viele sehen 50 US-Dollar je Unze Silber sogar als realistisch an. Nur als Erinnerung, letzten Mai lag der Silberpreis bei rund 16 US-Dollar je Feinunze. In den letzten zwölf Monaten ist er um rund 63 Prozent angestiegen. Ein weiterer Anstieg des Silberpreises in den nächsten drei Jahren wird von vielen Analysten erwartet. Höchststände von 50 US-Dollar je Unze gab es 1980 und 2011.

Viele sehen einen steigenden Silberpreis im Zusammenhang mit der nächsten Finanz- oder Wirtschaftskrise kommen. Diese Verfechter sehen Konsequenzen durch die wirtschaftlichen Störungen im Jahr 2020 und die noch anhaltenden Wirkungen des Wirtschaftskrisen-Jahres 2009. Ob man sich nun zum Lager derer zählt, die schon die nächste Finanzkrise sehen oder ob man einfach auf den bleibenden Wert des Edelmetalls Silber setzt, eins ist klar, Silber wird ebenso wie Gold für Werterhalt sorgen.

Ein Argument, das auch für ein Investment in Silber spricht, sind die fundamentalen Daten. So sinkt der durchschnittliche Silbergehalt, der von Bergbaufirmen aus dem Boden geholt wird und liegt aktuell nicht mehr bei 13 Unzen pro Tonne, sondern nur mehr bei 5,8 Unzen Silber pro Tonne Gestein. Zwar können durch neue Technologien auch niedrigere Silbergehalte gewinnbringend aus dem Boden geholt werden, aber dies verursacht auch höhere Kosten. Fakt ist: Investitionen in Silberunternehmen wie Ridgeline Minerals oder Tier One Silver sollten sich lohnen.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=mM9SBf4oEVM&list=PLBpDlKjdv3yoxpYL5hg6BV8ujVByhowJN – besitzt in Nevada vier aussichtsreiche Silber- und Goldliegenschaften, Carlin-East, Bell Creek, Swift und Selena.

Tier One Silver – https://www.youtube.com/watch?v=PgUnb_qCDas&t=2319s – ist in Peru unterwegs. Der Gesellschaft gehört dort das Curibaya-Projekt, seit kurzem auch das Hurricane-Projekt dort sowie drei weitere Liegenschaften sind im Portfolio.

