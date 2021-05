Studieren an der SFU Berlin | Aufnahmeverfahren für die Studienplätze im Wintersemester 2021/22

Aufnahmeverfahren für die Studienplätze im Wintersemester 2021/22

Die Sigmund Freud PrivatUniversität SFU Berlin mit ihrem zentralen Campus direkt am Flughafen Tempelhof und am Platz der Luftbrücke gelegen, bietet ein vielfältiges Angebot an Studienprogrammen und akademischen Ausbildungsgängen, die im Sinne eines Vollzeitstudiums oder auch berufsbegleitend konzipiert sind.

Du möchtest Psychotherapeut*in werden und das Studium der Psychotherapiewissenschaft beginnen? An der SFU Berlin kannst du im konsekutiven Direktstudium Psychotherapie studieren und die Psychotherapieausbildung absolvieren. Weiters bietet die SFU Berlin ein weiteres vielfältiges und praxisorientiertes Angebot an Studien- und Lehrgängen: Psychologie (BSc und MSc), Medien & Digitaljournalismus (BA und MA), sowie den postgradualen Ausbildungslehrgang zum*r Klinischen Kunsttherapeut*in (dgkt) und ein internationales Masterprogramm in Cultural Relations & Migration.

An der SFU Berlin bist du gut aufgehoben, wenn…

* Du in kleinen Gruppen lernen und studieren möchtest

* Du Wert auf Flexibilität bei der Gestaltung deines Studiums legst

* Du den direkten Kontakt zum Lehrpersonal der Uni schätzt

* Du dir individuelle Unterstützung bei Problemen in einzelnen Studienfächern wünschst

* Du eine familiäre Atmosphäre schätzt

* Du nicht nur eine reine Matrikelnummer sein willst.

Die Bewerbungsfrist für einen Studienplatz an der SFU Berlin für die Studienrichtungen im kommenden Wintersemester 2021/22 endet Mitte Oktober. Aufgrund der pandemiebedingten Umstellung auf online Kommunikationsformate an der SFU Berlin zur Verhinderung eines Superspreadings mit COVID-19 besteht die Möglichkeit, auch das Bewerbungsverfahren und die Aufnahmegespräche online zu absolvieren.

Die SFU am Campus Berlin

Direkt auf dem geschichtsträchtigen Flughafengebäude am Flughafenfeld Tempelhof im Herzen Kreuzbergs gelegen, ist der zentrale Standort der SFU Berlin leicht auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Anbindung per U-Bahnlinie U6: Station Platz der Luftbrücke oder Bus 104/248: Columbiadamm/Friesenstr. oder Columbiadamm/Platz der Luftbrücke) erreichbar.

In der Lehre und Forschung hat sich die SFU Berlin dazu verpflichtet, ein breites Spektrum wissenschaftstheoretischer- und wissenschaftspraktischer Ansätze zu vermitteln, um einen Nährboden für wissenschaftliche und berufspraktische Auseinandersetzungen zu schaffen. So werden die unterschiedlichen Methoden und Theorien gleichermaßen basierend auf empirischen und hermeneutischen Grundlagen sowie Handlungskompetenzen vermittelt; beispielsweise im Studium der Psychotherapiewissenschaft die verschiedenen wissenschaftlichen anerkannten psychotherapeutischen Verfahren gelehrt. Die Breite wird im Rahmen der Bachelorstudiengänge vermittelt, im Rahmen der Masterprogramme können Schwerpunkte markiert werden. Alle Studiengänge basieren auf dem Drei-Säulen-Modell:

THEORIE – PRAXIS – PERSÖNLICHE ENTWICKLUNG

Das Hauptanliegen an unsere Studierenden und die Lehre, bezogen auf das gesamte Studienangebot, ist die Entwicklung einer individuellen Berufsidentität, die Etablierung des Nachwuchses zu einer kritischen Haltung im wissenschaftlichen Diskurs sowie der persönlichen Reife. Daher zählt kein Numerus Clausus als Aufnahmekriterium, sondern die persönliche Eignung für die jeweilige Studienrichtung. Die Chancen unserer noch jungen Universität sind eine innovative Ausbildung, studentenzentriertes Unterrichten, das Suchen und Besetzen erfolgsversprechender Forschungsnischen und geistige Heimat für die erfahrungshungrigen Studierenden zu sein, in welcher sie wachsen können.

SAVE THE DATE I Online Open Day am 24. September von 16 bis 19 Uhr

SFU Berlin. Wir begründen nicht nur Karrieren. Wir fördern Persönlichkeiten.

