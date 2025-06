Die USA setzen auf Atomkraft

Atomkraft ist emissionsarm und versorgungssicher. Die US-Regierung unterstützt die Atomindustrie.

Genehmigungen für Kernkraftwerke und Uranprojekte sollen beschleunigt werden. Denn von 100 auf 400 Gigawatt sollen die US-Atomkraftkapazitäten ansteigen. Dafür ist eine Menge Uran nötig. Vor einigen Jahrzehnten besaßen die USA angereichertes Uranmaterial im großen Stil. Heute dagegen fehlt es an Kapazitäten, um Uran für die landeseigenen Kernkraftwerke bereitzustellen. Daher hat Präsident Trump mehrere Executive Orders unterzeichnet, um dies zu ändern. Zuständig für die Genehmigung, Sicherheit und Regulierung von Kernkraftwerken ist in den USA die Nuclear Regulatory Commission (NRC). Mit dieser Reform möchte Trump auch die Uranförderung in den USA ankurbeln. Derzeit kommen etwa 20 Prozent des Strombedarfs aus der Atomenergie und weil der Strombedarf wächst, nicht zuletzt wegen Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz, soll dieser Anteil nach oben gehen.

Von dieser Entwicklung profitieren besonders Unternehmen, die Projekte im Land besitzen wie zum Beispiel Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ -. Die Gesellschaft ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Neben den ISR-Uranprojekten in den USA befinden sich weitere hochgradige Projekte des Unternehmens in Kanada. Insgesamt ist der Uranmarkt aktuell im Defizit. Preislich ging es für Uran nach dem Hoch bei mehr als 100 US-Dollar je Pfund nach unten. Nun aber scheint der Abwärtstrend sein Ende gefunden zu haben. Denn seit kurzem steigt der Uranpreis wieder. Jede Technologie besitzt Vor- und Nachteile. Dass die Atomenergie fast weltweit ausgebaut wird, ist seinen Vorteilen wie Emissionsarmut und beständiger Verfügbarkeit geschuldet. Auch reichen erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie nicht aus, um den wachsenden Stromhunger zu decken.

Neben Uranunternehmen wie Uranium Energy gibt es mit Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – eine Gesellschaft auf dem Markt, die mit den Vorzügen von Royalty-Unternehmen wie Diversifizierung punkten kann.

