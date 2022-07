Die Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops von Glow Recipe – der Alleskönner für eine strahlende Haut

Sommerlicher Glow mit nur einem Produkt!

Das hybride, feuchtigkeitsspendende Niacinamid-haltige Highlighting-Serum, kann allein oder in Kombination mit Pflegeprodukten und/oder Make-up verwendet werden und zaubert einen ebenmäßigen Glass-Skin-Effekt – für mehr Glow ohne Glanzpartikel. Das enthaltene Vitamin B3 (Niacinamid) perfektioniert den Teint und reduziert die Sichtbarkeit von Poren, während ein Powerpaket an Vitaminen und nicht-komedogenen Ölen die Haut pflegt. Die leichte, gelartige Konsistenz lässt sich perfekt mit anderen Produkten mischen und ist für alle Hauttypen geeignet.

Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten:

* Als feuchtigkeitsspendendes Highlighting-Serum vor der eigentlichen Feuchtigkeitscreme auftragen

* Für zusätzlichen Glow und ein makelloses Finish mit der Foundation mischen

* Als Highlighter auf den Wangen, auf dem Augenlid oder auf allen zu betonenden Stellen auftragen

Die Wirkstoffe:

* Niacinamide: Vitamin B3 und Antioxidantien reduzieren Hyperpigmentierung, zudem wird matte und fahle Haut bekämpft und die Porengröße sichtbar verkleinert

* Wassermelone: Vollgepackt mit Vitamin A und C, hydriert und liefert essentielle Vitamine und Aminosäuren, während das Hautbild sichtbar aufgehellt wird und kleine Fältchen geglättet werden

* Hyaluronsäure: Ein Feuchtigkeitsspender, der die Feuchtigkeit in der Haut versiegelt, hydriert und prall hält, indem er das 1000 fache des eigenen Gewichts an Wasser speichert

* Moringasamenöl: Ein leichtes, nicht komedogenes Öl, das die Haut beruhigt und gleichzeitig Feuchtigkeit spendet

* Eclipta: Eine in Korea heimische Pflanze, die durch beruhigende Antioxidantien Irritationen lindert und vorbeugt

Erhältlich unter douglas.de, 40 ml – UVP 34,00 EUR

