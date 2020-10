Die Weichen für den Verkehr der Zukunft werden gestellt

E-Mobilität und Klimaschutz gehen Hand in Hand. Dank Förderungen werden E-Autos auch preislich immer interessanter.

Umweltbonus, Innovationsprämie und ein gesenkter Steuersatz machen die Entscheidung sich ein Elektroauto zuzulegen, einfacher. Das Totschlagargument „E-Autos sind viel zu teuer“, gilt nicht mehr. Auch der Betrieb ist günstiger als bei einem Benziner. Denn das Aufladen ist deutlich günstiger als der Kauf von Diesel oder Benzin. Es gibt keinen Ölwechsel und keine Abgasuntersuchung mehr beim Elektrofahrzeug.

Beispielsweise in München kann mit einem E-Auto oder Hybrid-Auto zwei Stunden umsonst geparkt werden und die Parkgebühren dort sind keineswegs billig. Die bayerische Landeshauptstadt treibt übrigens den Wandel zu umweltfreundlicher Elektromobilität stark voran. So fahren Tram und U-Bahn elektrisch und emissionsfrei mit 100 Prozent Ökostrom. Auch Elektrobusse sind bereits unterwegs. Im Stadtgebiet gibt es rund 1.100 Ladepunkte, gespeist von Ökostrom.

2020 gilt als Schlüsseljahr für die Elektromobilität, denn ab 2021 drohen den Herstellern Strafzahlungen, wenn CO2-Werte nicht eingehalten werden. Damit die Produktion dieser Autos funktioniert, braucht es eine ausreichende Versorgung mit Lithium-Ionen-Akkus. Diese enthalten Lithium, Kobalt, auch Nickel. Diese Rohstoffe besitzen etwa Millennial Lithium oder die Canada Nickel Company.

Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=BHU9VvJUY78&t=112s – dürfte bald hochwertiges Lithium in bester Batteriequalität von seinem Pastos Grande Lithiumprojekt in Argentinien liefern können.

Nickel, auch ein wichtiger Bestandteil in der Stahlindustrie, ist neben Kobalt der Rohstoff, den die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=4W5DSDTbITo&t=23s – in seinem Nickel-Kobaltsulfid-Projekt Crawford in Ontario im Boden hat. Daneben entwickelt die Gesellschaft Nickel-, Kobalt- und Eisenproduktionsverfahren, die ohne Kohlenstoffemissionen gelingen.

