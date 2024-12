Die Weihnachtsgeschenktipps 2024: Health, Adventure & Luxus schenken

Dieses Jahr stehen nicht nur besondere Erlebnisse, sondern auch nachhaltige und persönliche Geschenke im Fokus. Lassen Sie sich von diesen einzigartigen Ideen inspirieren.

Das Geschenk für Gesundheitsexperten: Hallstein Water – reiner Genuss für Körper und Geist

Nur besonders reines Wasser hilft dem Körper, sich von Giftstoffen zu reinigen und unterstützt zudem das Immunsystem, was zu einem verringerten Risiko an Entzündungen und anderen Gesundheitsproblemen führt. Gerade jetzt im Winter ein wichtiges Thema. Doch welches Wasser ist so gesund und rein? Hallstein Wasser aus der Dachsteinregion in Österreich ist z.B. so ein einfach von der Natur perfektioniertes Wasser, bei dem alle wichtigen acht Faktoren für die Wassergesundheit stimmen: vom pH- bis zum Natrium-Wert, vom richtigen Magnesium-Kalzium-Verhältnis bis hin zum hohen Gehalt an gelöstem Sauerstoff. Auch Hollywood-Star Ralf Moeller schwört darauf. Daher ist ein Abo für Hallstein Wasser das perfekte Geschenk für die Gesundheit.

Wem man damit eine Freude macht? Jedem gesundheitsbewussten Wassertrinker sowie Feinschmeckern und Connaisseuren edler Getränke.

Mehr Infos unter: https://www.hallsteinwater.com

Exquisite Weintage im SPA Hotel Jagdhof, 20.-23.03.2025

Die Weintage im 5-Sterne-SPA-Hotel Jagdhof gehören zu den exklusivsten Wein-Events Österreichs. Bei der letzten Ausgabe wurden Highlights wie die erste Château Pontet-Canet-Verkostung in Österreich und Raritäten von Piero Antinoris SOLAIA präsentiert. Vom 20. bis zum 23. März 2025 steht unter dem Motto „Samtig. Prickelnd. Poesie in Flaschen“ eine weitere Auflage dieses Pflichttermins für Weinkenner auf dem Programm. Zum regelmäßigen Programm der Weintage im Jagdhof gehören Jahrgangsverkostungen von Spitzenweinen aus der Toskana wie Tignanello, der Amarone von Dal Forno Romano, oder aus Bordeaux wie Château Mouton Rothschild und viele weitere.

Auch beim nächsten Mal werden die Weintage kulinarisch vom Jagdhof-Küchenchef Christian Jeske umrahmt. Dass Christian Jeske und sein Team in der Hubertusstube im Jagdhof zweifelsfrei über die Fähigkeiten verfügen, mit den Weltklasse-Weinen der Weintage mitzuhalten, garantieren 4 Hauben und 17 Punkte im Gault&Millau 2024 und 95 Punkte im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2024.

Ein Gutschein für dieses außergewöhnliche Erlebnis, das zweimal im Jahr stattfindet, ist das perfekte Geschenk für Genießer und Weinliebhaber, das Wein und Kulinarik auf höchstem Niveau verbindet – inmitten der beeindruckenden Berglandschaft des Stubaitals.

Wem man damit eine Freude macht? Weinliebhabern, Gourmets und Connaisseusen außergewöhnlicher Geschmackserlebnisse.

Mehr Infos: hotel-jagdhof.at

Weihnachtsgeschenk mit Wow-Effekt: Schnorcheln mit Walhaien im Nova Maldives

Ein Geschenk, das Natur und Luxus vereint: Im Herzen des Süd-Ari-Atolls gelegen, lädt das Nova Maldives zu einem unvergesslichen Abenteuer ein. Hier haben Gäste das ganze Jahr über die außergewöhnliche Gelegenheit, mit majestätischen Walhaien zu schnorcheln und diese sanften Riesen hautnah in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben.

Für Taucher und Schnorchler bietet die Umgebung des Resorts zusätzlich ein lebendiges Hausriff, farbenfrohe Korallenriffe und die Möglichkeit, Mantarochen und andere beeindruckende Meeresbewohner zu entdecken.

Ein Geschenk, das Abenteuerlust weckt und in die faszinierende Unterwasserwelt des Indischen Ozeans entführt.

Wem man damit eine Freude macht? Abenteurern, Tauchbegeisterten und Naturliebhabern, die das Meer schätzen. Und allen denjenigen, die sich über eine schöne Auszeit freuen.

Mehr Infos unter: https://nova-maldives.com/

Ein Paradies für sich: Appartement im Kandima Maldives

Für alle, die vom ultimativen Leben im Paradies träumen: Mit den Coral Residences, Kandima setzen die Pulse Hotels & Resorts neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen auf den Malediven. Direkt am Strand des Kandima Resorts im Dhaalu-Atoll entstehen 40 exklusive Appartements mit zwei bis drei Schlafzimmern, modernem Design, Panoramablick auf den Indischen Ozean und 5-Sterne-Services.

Eigentümer genießen Zugang zu privaten Einrichtungen wie Pool, Gourmet-Restaurant, Bar, Fitness- und Spa-Angeboten sowie den Annehmlichkeiten des Kandima Resorts, darunter 10 Restaurants und Bars, ein Spa und vielfältige Sportmöglichkeiten.

Ein außergewöhnliches Geschenk, das Komfort, Exklusivität und Gemeinschaft vereint – und das Paradies greifbar macht. Die Residenzen sind bereits ab 1,1 Mio. EUR in der Voreröffnungsphase erhältlich.

Wem man damit eine Freude macht? Luxusliebhabern, Malediven-Fans und jeden der sich ein Stück vom Paradies wünscht.

Mehr Infos unter: https://kandima.com

