Die Welt braucht gigantische Mengen Lithium

Auch wenn sich Lithium verbilligt hat, die Nachfrage dürfte größer sein als die bisher in Vorkommen vorhandene Menge.

Die Verteuerung der fossilen Rohstoffe und die Hinwendung zu erneuerbaren Energien erfordert die Speicherung von Energie. Neben der Elektromobilität sind es die Batteriespeicher, die die Lithiumnachfrage ankurbeln. Und so viele Lithiumproduzenten gibt es gar nicht auf der Welt, wie man meinen könnte. Eines der größten Lithiumvorkommen, nämlich 500.000 Tonnen, wird in der Ukraine vermutet. Zudem könnte es umweltfreundlicher, als es sonst der Fall ist, extrahiert werden. Aber ein Ende des Krieges ist noch nicht absehbar. In den Industriestaaten werden sich laut Schätzungen batteriebetriebene Fahrzeuge in den nächsten sieben Jahren verzehnfachen. Lithium wird vor allem in Australien, Chile und China produziert. Kanada liegt bei den Lithium-Produzentenländern auf dem achten Platz. Und Kanada ist aufgrund seiner Nähe zu amerikanischen Autoherstellern ein gefragtes Pflaster. Kanadische Lithiumprojekte und die dahinterstehenden Unternehmen sollten, vor allem wenn sie mit guten Ergebnissen punkten können, von Anlegern nicht vergessen werden.

In Quebec und in den Nordwest-Territorien besitzt Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ – Projekte, die Lithium, Nickel und Kupfer enthalten.

In den USA, in Nevada, Montana und Idaho verfügt U.S. Critical Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-critical-metals-corp/ – über Projekte mit Lithium, Kobalt und Seltenen Erden – zwei aussichtsreiche Kandidaten im Bereich der Batteriemetalle.

Der aktuell schwache Lithiumpreis sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um einen der gefragtesten Rohstoffe handelt. Auch wenn Unsicherheiten bezüglich der Weltwirtschaft und in manchen Ländern auslaufende Förderungen gerade belasten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gama Explorations (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gama-explorations-inc/ -) und U.S. Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wochenrückblick KW47 – 2023 – Nach der Thanksgiving-Ruhe folgt der nächste Datensturm!