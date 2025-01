Die Welt funktioniert nur mit Rohstoffen

Rohstoffe bilden die Basis unserer modernen Welt, unabdingbar für die Wirtschaft und das tägliche Leben.

Ob Metalle und Mineralien, Seltene Erden, Ernährungsrohstoffe, nachwachsende Rohstoffe oder Energiequellen, ohne sie alle geht nichts. So enthält zum Beispiel ein Durchschnitts-Laptop mehr als 240 Stoffe, wenn auch viele davon in kleinen Mengen. Die größte Masse nimmt Magnesium ein, damit werden Rahmen und Gehäuse leicht und langlebig (rund 22 Prozent). Lithiumkobaltoxid macht ungefähr fünf Prozent aus, ebenso wie Kupfer. Das rötliche Metall wird aufgrund seiner außerordentlichen thermischen und elektrischen Leitfähigkeit verbaut. Lithium und Kobalt kennt man von den Lithium-Ionen-Batterien, die als Energiespeicher fungieren und in der Elektromobilität und in tragbaren Geräten verwendet werden.

Kobalt, das nicht aus dem Kongo kommt, wo die Abbaumethoden nicht die besten sind, gibt es etwa bei der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in Kanada. Das Vorzeigeprojekt Crawford befindet sich zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens. Neben Kobalt enthält es Nickel. Dieses Metall ist ebenfalls entscheidend für die Batterieproduktion. Das wichtigste Produzentenland bei Nickel ist Indonesien, wobei die Produktionsmenge wohl gerade reduziert wird, denn es gibt Verstöße gegen Umweltvorschriften.

Silber besitzt eine Doppelfunktion. Es ist Industriemetall und gleichzeitig ein Anlagemetall, ähnlich wie Gold. Der Silberbedarf aus der Photovoltaikbranche wächst weiter und auch neue industrielle Anwendungen gibt es immer wieder. Mit Silber angereicherte Kleidung etwa kann warm halten und laut neuesten Forschungen sogar den Träger kühler halten als herkömmliche Kleidung. Vielleicht kann die kühlende Wirkung des Silbers einmal auch in Gebäuden oder Fahrzeugen integriert werden. Denn Klimaanlagen verbrauchen weltweit viel Strom.

Das von der Industrie genutzte und auch für Anleger interessante Silber, zudem Gold gibt es beispielsweise bei Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – in Mexiko. Dort liegt das aussichtsreiche Gold-Silber-Projekt Panuco, der Testabbau hat bereits begonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BioNxt forciert seine F&E-Aktivitäten mit Übersiedelung in Labor von Gen-Plus in München und erweitert seine Forschungskapazitäten bei der Arzneimittelverabreichung AEB launcht Carrier Cloud for SAP® – die zukunftssichere Plattform für Versandabwicklung in SAP®