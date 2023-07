Die Welt mit Akkus und Lithium verändern

Die leistungsstarke Technologie der Lithium-Ionen-Batterien hilft bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen.

Der Name John B. Goodenough ist den meisten sicher nicht geläufig, aber er war der Vater der modernen Lithium-Ionen-Akkus. Erst kürzlich im Alter von 100 Jahren verstorben, hat der Nobelpreisträger eine viele Milliarden schwere Industrie geschaffen. Die Lithium-Ionen-Akkus erlebten ihre Kommerzialisierung vor rund 32 Jahren und sind heute in vielen unserer Geräte wie Smartphone, Laptop oder Elektroauto zu finden. Und in Sachen Sicherheit, Schnellladefähigkeit und Preis gibt es bis heute nichts Besseres. Auch die Flugtaxis dürften mit den Lithium-Ionen-Batterien den Durchbruch schaffen. Gerade hat ein Münchner Flugtaxihersteller einen bedeutenden Schritt in Richtung Marktzulassung erreicht.

Denn die US-Flugzulassungsbehörde FAA hat die Basis zur Zertifizierung des vollelektrischen Flugtaxis der Münchner gelegt. Damit ist auch der Weg frei zur globalen Akzeptanz der Luft- und Raumfahrbehörden. Die Elektrifizierung des Himmels ist letztlich auch John B. Goodenough und Rohstoffen wie Lithium zu verdanken. Den weltweiten Flugtaxibetrieb plant das Unternehmen aus München für Ende 2025.

Lithium für die Akkus ist ein begehrter Rohstoff, das zeigt sich auch im weltweiten Lithiumwettbewerb. Großbritannien plant in Cornwall den Abbau und die Verarbeitung von Lithium. Bis 2030 könnte so der größte Lithium-Hersteller in Europa entstehen. Auch andere Länder und die USA legen den Fokus auf Batteriematerialien im eigenen Land.

In Nevada gehört Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – zu den aussichtsreichen Lithium-Gesellschaften. Das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Clayton Valley Lithiumprojekt ist bereits weit fortgeschritten. Hochreines Lithium wurde bereits produziert.

In Idaho und Montana widmet sich US Critical Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-metals-corp/ – der Exploration von Lithium, Kobalt und Seltenerdmetallen. Es dürften drei hochwertige Projekte sein.

