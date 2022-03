4 Minuten, die die Welt verändern – vom Reisebüro auf die Speakerbühne

„Wer bei mir seine Urlaub bucht will am Ende nur eines: Raus aus dem Alltag (inkl. Rentnerdasein ;-)) und für ein paar Tage Glückseligkeit erfahren.“ Wie immer diese sich dann gestaltet 😉

Touristikprofi Volker Schmidt im Weltrekord-Team

Mörlenbach, 29.03.2022. Mörlenbacher Reisebürounternehmer Volker Schmidt war als Redner beim 9. Internationalen Speaker-Slam erfolgreich.

Der im südhessischen Mörlenbach lebende Reisebüroinhaber und Reisecoach Volker Schmidt (57) wurde beim 9. internationalen Speaker-Slam mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Der Speaker Slam ist ein Redner:innenwettstreit und wurde bereits in mehreren deutschen Stäten wie auch in Wien und New York ausgetragen. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner:innen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Die Sprecher:innen haben jeweils nur vier Minuten Zeit das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Und werden von einer fachkundige Jury, welche sich aus Autor:innen, Speaker:innen und Unternehmer:innenn zusammensetzt, beurteilt und bewertet. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer:innen sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Am 25.03.2022 traten Redner:innen aus insgesamt 10 Nationen an. Zum Feld der Finalist:innen zählten Buchpreisträger, Deutsche Meister, Europameister, Eventmanager, Ärzte sowie ein erfolgreicher Entertainer, der bereits Auftritte vor mehr als 40 Millionen Menschen hatte. Ein herausforderndes Umfeld, das für den 57-jährigen Mörlenbacher Reiseunternehmer erst recht die Motivation war, den begehrten Execellence Award für Top Speaker zu erhalten.

Nach jedem Beitrag schlug das Dezibel-Messgerät bei tosendem Applaus gleich mehrfach aus, und ließ damit die Stimmung und Spannung im Saal steigen. „Man spurte förmlich das Adrenalin in der Luft“, so Finalist Volker Schmidt, der trotz der Aufregung souverän blieb. Das Publikum honorierte seine Rede mit einem donnernden Applaus, der dann auch noch die 100 Dezibel-Marke des Applausometers knackte.

Die Veranstaltung wurde auf zwei Bühnen parallel ausgetragen und ganz nebenbei ist Schmidt durch seine erfolgreiche Finalteilnahme nun auch noch Weltrekordhalter. Denn erneut wurde bei diesem internationalen Speaker-Slam der Teilnehmer:innenweltrekord gebrochen und neu aufgestellt.

Der Bestsellerautor und international erfolgreiche Top 100 Speaker Hermann Scherer sagte nach dem Auftritt über Volker Schmidt: „Er hat es einfach drauf, tolle Story. Man hört ihm zu, er ist schnell, er hat Speed und das Publikum ist voll dabei. Er motiviert.“ Schmidt war mutig und landete einen Gag gleich zum Einstieg, als er seine Rede mit vollem Mund begann. Dann entführte er das Publikum und die Zuschauer am Livestream für einen kurzen Moment nach Griechenland. Man fühlte sich plötzlich wie im eigenen Urlaub. In seiner Botschaft verwies der Herzbluttouristiker Volker Schmidt darauf, bei aller Vorliebe für All Inklusive Urlaub zukünftig wieder mehr das Umfeld der Hotels zu beachten. Es gilt nicht nur den Weg von der Hotelbar zum Strand, sondern auch etwas von der Kultur und den Menschen in den Urlaubsregionen zu erkunden.

Durch sein erfolgreiches Abschneiden beim 9. Internationalen Speaker-Slam haben die 4 Minuten für Volker Schmidt die Welt verändert. Er wird mit seinen Reden und Vorträgen die Speakerlandschaft bereichern und noch für viel frischen Wind sorgen. Für Gänsehaut und Motivation sorgen wundervolle Geschichten und mitreißende Erlebnissen aus dem Fundus eines Weltenbummlers und Guides, der seit über 40 Jahren für die schönsten Wochen im Jahr sorgt und zig tausenden Menschen und Familien unzählige Glücksmomente beschert hat.

Volker Schmidt | Touristikkauffmann (IHK)

Volker Schmidt entstammt einer Busunternehmerfamilie im nordhessischen Fritzlar. Während seiner Zeit als Vorstand im ASR Reiseverband wurde er zum Sachverständigen für die Neugestaltung des Berufsbildes Tourismuskauffrau / -mann (für Privat- und Geschäftsreisen) berufen. Er ist touristischer Visionär und steht für eine moderne Reisebürokultur. Zur Unternehmung gehören drei Reisebürostandorte sowie ein Online Schulungsportal. Zudem engagiert sich Volker Schmidt in verschiedenen Projekten, um den stationären Reisevertrieb zu fördern und die oft so verschiedenen Welten von Touristen und Einheimischen in den bereisten Urlaubsregionen etwas näherzubringen.

