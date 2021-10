Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Regeneration – fang an, deine Welt zu verändern.

Energiearbeit und Coaching kann dir helfen, leicht und frei deinen Alltag zu leben. Neue Perspektiven auf Erinnerungen und Erlebnisse gewinnen. So lässt es sich freier, leichter und gelassener leben.

Mit geklärter, erhöhter Energie und frei fließenden Emotionen deine Welt verändern. Bist du gestresst und hast schon alles versucht, um gelassener zu werden? Du hängst schon länger durch und weißt gar nicht warum? Hast du Tragisches erlebt und kommst nicht aus deinem Gedankenkreis heraus? Willst du mehr Lebensfreude und Fluss in dein Leben bringen? Hast du genug von Stress, Ärger und Steckenbleiben in deinen Emotionen oder in deinem Leben? Magst du auch nicht mehr die ewig gleichen Situationen erleben und den ewig gleichen Unmut durchlaufen? Magst du endlich Leichtigkeit leben?

Dann bist du bei mir genau richtig. Mit verschiedenen Methoden aus dem Coaching und Qigong können wir zusammen deine Blockaden lösen und dich und dein Leben in Fluss bringen. Gestärkt werden deine Energie, Innere Balance, allgemeines Wohlbefinden und das Immunsystem wird dadurch angekurbelt. Du kommst in Schwung.

Wenn Körper, Geist und Seele in Balance sind, dann können wir unseren Alltag mit Gelassenheit und Freude meistern. Ist ein Teil dieser Einheit aus dem Gleichgewicht, so tun wir uns mit den einfachsten Dingen schwer. Bring dich auf einfache und schnelle Art wieder in Balance. Stress abbauen und Leichtigkeit leben.

Energie ist das Fundament unseres Daseins. Meine langjährige Ausbildung in verschiedenen energetischen Modalitäten und Coaching-Methoden hat mich gelehrt, dass die Energie die Basis unseres Lebens ist. Bring deine Energie frei zum Fließen, dann lösen sich viele Themen deines Lebens und emotionale Knoten auf. Fühl dich erfüllt, glücklich, frei und leicht.

Bring dich wieder in Einklang, lade deine Energie auf. Ich begleite dich dabei telefonisch oder live bei mir. Alle Methoden sind auch per Telefon äußerst wirksam. Bist du live bei mir, dann können wir auch mit Qigong arbeiten.

Innerpower ist ein Ort, wo du relaxen und loslassen kannst. Neue Sichtweisen einnehmen und anschließend an eine Session wieder frisch in dein Leben starten kannst. Lass Altes los, lade Neues ein und fühle dich wie neugeboren. Energiegeladen.

