Die wichtige Rolle des Goldes

Der Goldpreis ist wieder über 4.000 US-Dollar je Feinunze gestiegen und die Fed hat die Zinsen gesenkt.

Die Entscheidung der Fed war sicher keine leichte. Auf der einen Seite steht das Risiko, dass die Inflation sich wieder verstärkt, und auf der anderen Seite steht eine wirtschaftliche Stabilisierung im Blickpunkt. Noch hält sich die Inflation beständig über dem Ziel von zwei Prozent. Der Arbeitsmarkt schwächelt und die Zollpolitik des US-Präsidenten ist oft schwer vorhersehbar und könnte Verbraucherpreise nach oben treiben. Bei so vielen Spannungen aus verschiedenen Richtungen steht Gold gleichsam wie ein Fels in der Brandung. Dass eine Korrektur des Preises nach dem rasanten Anstieg kommen musste, immerhin mehr als 50 Prozent in diesem Jahr, verwundert nicht. So ist auch das World Gold Council in seiner neuesten Veröffentlichung davon überzeugt, dass ein steigender wirtschaftlicher Druck Investoren vermehrt in den sicheren Hafen Gold treibt.

Wie stark die Investitionsnachfrage nach Gold war (und wohl auch weiterhin sein wird), hat sich in letzter Zeit deutlich gezeigt. Denn Gold ist, so das World Council, nun mal eine historisch widerstandsfähige Option als Absicherung gegenüber Instabilität an den Aktien- und Anleihemärkten. Anleger sollten jedenfalls einen diversifizierten Ansatz verfolgen und wachsam gegenüber sich verändernden Marktdynamiken sein. Die Investorenzahl beim Gold wächst, nachdem das Potenzial von Gold in den vergangenen zwei Jahren von vielen unterschätzt wurde. Bei einer Befragung auf der Global Precious Metals Conference 2025 der London Bullion Market Association (LBMA) kam heraus, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass Gold bis 2026 die Marke von 5.000 US-Dollar testen wird. Auch Unternehmen mit Gold sollten also auf dem Radar stehen.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt, die Bohrungen laufen und zeigen sehr gute Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet auch die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

