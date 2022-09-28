Goldpreisabsturz – Kaufgelegenheiten

Nachdem der Goldpreis ein Rekordhoch nach dem anderen erreicht hatte, war Zeit für eine Korrektur.

Nach dem sagenhaften Anstieg des Preises bis auf rund 4.400 US-Dollar je Unze, stellt sich jetzt die Frage, ob der derzeitige Preis von unter 4.000 US-Dollar nicht für Goldinvestments genutzt werden sollte. Auf Jahressicht befindet sich der Goldpreis noch immer mit mehr als 50 Prozent im Plus. Gewinnmitnahmen und die Angst, dass Gold überkauft war, ändern nichts am langfristig positiven Ausblick für das Edelmetall. Denn die Faktoren, die den Preis so kräftig angetrieben haben, sind weiterhin vorhanden. Seien es Probleme in der US-Regierung (Shutdown) oder Handelsstreitigkeiten. Gold als sicherer Hafen wird heute wie auch früher angesteuert werden.

Auch glauben viele Analysten an einen insgesamt steigenden Goldpreis, wobei jeder Rücksetzer eine Kaufgelegenheit darstellt. Die Fed wird ihre Geldpolitik lockern, aber das Inflationsgespenst ist noch vorhanden, daher dürften bei Zinssenkungen die Realzinsen abnehmen, was gut für den Goldpreis wäre. Und so erwarten nicht wenige neue preisliche Rekordwerte im neuen Jahr. Und die nicht stark zunehmende Inflation, sondern auch Druck auf die Zentralbank – der US-Präsident wünscht sich niedrigere Zinsen – sprechen für Zinssenkungen. Und geopolitische Krisen bestehen fort. Einen ähnlich starken Preisanstieg beim Edelmetall gab es 1979, als es Krisen im Iran und in Afghanistan gab.

Zu dieser Zeit war die Inflation in den USA zweistellig. 2008, als die Finanzkrise die Welt bewegte, stieg der Goldpreis ebenfalls stark an und überwand erstmals die magische 1.000-US-Dollar-Marke. Wer mit einer breiten Streuung in Goldinvestments einsteigen möchte, kann sich Royalty-Unternehmen anschauen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer, wobei Kanada, Australien und die USA im Blickpunkt der Beteiligungen und Lizenzgebühren stehen. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das dritte Quartal 2025 war bezüglich der Einnahmen ein Rekordquartal.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich ebenfalls auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell 250 Royalties und Streams. Auch bei diesem Unternehmen sorgte das dritte Quartal für einen Rekordumsatz.

