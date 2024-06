Die Wichtigkeit der Liquidität in der Finanzplanung von Anlegern

Finanzielle Flexibilität und Sicherheit spielen eine entscheidende Rolle für Anleger. Daher ist die Verwaltung der Liquidität ein zentraler Aspekt der Geldanlage.

Liquidität bezeichnet die Fähigkeit, Vermögenswerte schnell und ohne erhebliche Verluste in Bargeld umzuwandeln. Für Geldanleger ist ein angemessenes Maß an Liquidität aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht nicht nur das schnelle Reagieren auf unvorhergesehene Ausgaben oder Notfälle, sondern bietet auch die Flexibilität, auf Marktchancen zu reagieren, wenn diese sich ergeben. In diesem Kontext wird die Liquidität nicht nur als Sicherheitsnetz, sondern auch als strategisches Element in der persönlichen Finanzplanung betrachtet.

„Liquidität ist für Geldanleger von fundamentaler Bedeutung, da sie die Grundlage für finanzielle Sicherheit und Handlungsfähigkeit bildet. Ohne ausreichende Liquidität könnten Anleger in Zeiten finanzieller Engpässe gezwungen sein, langfristige Investitionen zu ungünstigen Konditionen zu verkaufen, was zu signifikanten Verlusten führen kann. Daher ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen investiertem Vermögen und verfügbaren flüssigen Mitteln zu halten, um sowohl kurzfristige Verpflichtungen erfüllen als auch langfristige Ziele verfolgen zu können“, sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Family Office Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) aus Stegaurach bei Bamberg (www.valuebrain.de). Als Finanzexperte plant Thomas Hack den Vermögensaufbau seiner Kunden und optimiert die persönliche Nettorendite, damit Anleger mittel- und langfristig die privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele erreichen und kurzfristig immer über ausreichend Liquidität verfügen.

Jederzeit über genügend Liquidität zu verfügen, ist laut Thomas Hack auch wesentlich, um auf das Unvorhergesehene vorbereitet zu sein. Ob es sich um persönliche Notfälle, wie Krankheit oder plötzliche Reparaturen, oder um wirtschaftliche Veränderungen, wie eine Rezession oder schnelle Marktverschiebungen, handelt – ein liquides Polster ermöglicht es dem Anleger, solche Situationen zu meistern, ohne das Gesamtportfolio destabilisieren zu müssen.

„Es gibt mehrere Finanzinstrumente und Strategien, die helfen, Liquidität zu sichern und zu verwalten. Ein gut diversifiziertes Portfolio, das schnell liquidierbare Assets wie Tagesgeldkonten, Geldmarktfonds oder kurzfristige Anleihen enthält, kann wesentlich dazu beitragen, die Liquidität zu erhöhen. Auch Genussrechte und stille Beteiligungen können sinnvoll sein. Diese Formen der Geldanlage bieten Investoren die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen und im Gegenzug regelmäßige Ausschüttungen in Form von Gewinnbeteiligungen zu erhalten“, betont Thomas Hack.

Dabei legt Thomas Hack besonderen Wert auf die Streuung der Gelder. Wer nicht allzu stark von einer einzelnen Anlageklasse abhängig sei, sei besser vor plötzlichen wirtschaftlichen oder marktbedingten Schocks geschützt. Zumal ein diversifiziertes Portfolio das Risiko verringere, das mit bestimmten Branchen oder Unternehmen verbunden sei. Wenn beispielsweise eine Branche einen Rückgang verzeichne, seien nicht alle Investitionen betroffen. „Die Streuung von Vermögen über verschiedene Anlageklassen erhöht ihre Liquidität. Sie haben Zugang zu verschiedenen Arten von Anlagen, die Sie bei Bedarf verkaufen können, um auf unerwartete Ausgaben oder Chancen zu reagieren. Eine Diversifikation kann auch dazu beitragen, emotionsgesteuertes Investieren zu minimieren. Anstatt auf Kurzfristigkeit und Panik zu reagieren, können Kunden längerfristige Perspektiven einnehmen.“

In der Finanzplanung sei es daher unerlässlich, sowohl die kurzfristige Verfügbarkeit von Mitteln zu gewährleisten als auch die langfristigen finanziellen Ziele im Blick zu behalten. Durch die richtige Balance und die Nutzung geeigneter Finanzinstrumente könnten Anleger sicherstellen, dass sie für alle finanziellen Herausforderungen gerüstet sind und gleichzeitig ihre Vermögenswerte optimal nutzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Value Brain GmbH

Herr Thomas Hack

Mühlendorfer Straße 7

96135 Stegaurach

Deutschland

fon ..: 0171 1572767

web ..: http://www.valuebrain.de

email : service@valuebrain.de

Über Value Brain

Natürlich mehr bleibende Werte: Unter diesem Motto führt Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Thomas Hack sein Finanzdienstleistungsunternehmen Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Stegaurach bei Bamberg. Im Fokus des erfahrenen Beraters steht, die persönliche Finanzplanung der Kunden zu komponieren und über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Optimierung dafür zu sorgen, dass Anleger in jeder Lebenssituation immer über genügend Liquidität und laufende Einkommen aus ihrer Kapitalanlage verfügen. Dafür setzt Thomas Hack den Dreiklang aus Aktien, Sachwerten und Immobilien ein und kombiniert diese Instrumente so, dass die einzelnen Vermögensbestandteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gewinne abwerfen und immer wieder neu angelegt werden können. Thomas Hack bietet über seine Partner in ganz Deutschland den Zugang zu Neubau-, Pflege-, Bestands- und denkmalgeschützte Immobilien an und stellt die kontinuierliche Bewirtschaftung sicher. Bei den Sachwerten setzt er vor allem auf begrenzt vorhandene Werte wie physisches Gold und Silber, Rohstoffe wie Sandelholz, Edelsteine, Diamanten und Kunst beziehungsweise nachhaltige Konzepte wie Erneuerbare Energien vor allem in der Form von Photovoltaikanlagen. Thomas Hack versteht Value Brain als Family Office und will seinen Kunden auf diese Weise den Zugang zu den besten Kapitalanlagen in einer breiten Streuung schaffen. Da keine Anlageklasse für sich allein eine Antwort auf die Herausforderungen gibt, gewinnen zunehmend maßgeschneiderte Lösungen an Bedeutung, die verschiedene Anlageklassen einbeziehen. Die Value Brain GmbH ist Gründungsmitglied der IT- und Finanzgenossenschaft ID eG und Mitglied im Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater. Mehr Informationen unter www.valuebrain.de

