Direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet sich in Stuttgart der Zahnarzt mit sensiblen Händen. In der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen werden Fachexpertise und Vertrauen groß geschrieben.

In der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart sind Patientinnen und Patienten, die nicht nur auf fachliche Expertise, sondern auch auf eine einfühlsame Behandlung Wert legen, genau richtig. Die Zahnärztinnen der Praxis sind von der Allgemeinen Zahnheilkunde bis hin zur Oralchirurgie bestens aufgestellt.

Kompetenz durch spezielle Fachbereiche

Die Praxisinhaberin Dr. Heike Frentz arbeitet mit fünf weiteren Zahnärztinnen zusammen, wodurch die Kompetenzen sich optimal ergänzen. Sowohl für die Allgemeine Zahnmedizin als auch für Endodontie, Funktionsdiagnostik und -therapie gibt es im Praxisteam Spezialistinnen. Zudem ergänzen zwei erfahrene Fachzahnärztinnen für Oralchirurgie das Team. So gibt es hier die passende Ärztin für jeden Befund.

Erfahrung trifft auf Weiterbildung

Wer einen erfahrenen Zahnarzt sucht, ist in der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen bestens aufgehoben. Die Zahnärztinnen verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung. In der hochmodernen und voll digitalisierten Praxis wird sich darauf aber nicht ausgeruht: Weiterbildung und -entwicklung stehen immer im Fokus. Zu der State-of-the-art-Zahnmedizin kommt ein praxiseigenes Meisterlabor, in dem die bestmöglichen Lösungen für komplexe Behandlungsfälle – von Zahnimplantaten bis zu Veneers – gefertigt werden.

Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt

Um Patientinnen und Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch persönlich die beste Behandlung zu bieten, arbeitet die Praxis nach drei Grundprinzipien:

– Partizipation durch Offenheit

– Partnerschaftlichkeit durch Fachexpertise

– Vertrauen durch Respekt

Im gelebten Alltag bedeutet das, dass Patientinnen und Patienten aktiv in Entscheidungen mit einbezogen werden. Ein reger fachlicher Austausch und fundierte Zweitmeinungen innerhalb der Praxis werden bewusst angeregt. Die respektvolle und transparente Kommunikation ist ab der ersten Kontaktaufnahme mit der Praxis selbstverständlich.

Der Zahnarzt im Herzen Stuttgarts

Im Herzen Stuttgarts bietet die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen umfassenden Service rund um die Zahnmedizin. Ob Prophylaxe, Implantologie oder ästhetische Zahnheilkunde: Hier sind Patientinnen und Patienten in sensiblen Händen. Dank der zentralen Lage in der Königstraße 2, nur vier Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, ist die Praxis aus allen Stadtteilen optimal erreichbar. Die Anfahrt ist mit den S-Bahn-Linien S1, S3, S4, S2 und S60 sowie den U-Bahn-Linien U5, U6, U7, U11 und U12 möglich. Sprechzeiten sind Montag bis Donnerstag, 7:30-19:00, sowie freitags von 7:30 bis 16:00 Uhr. Das Praxisteam ist unter Tel.: 0711 655000-0 oder via E-Mail an info@frentz.de erreichbar.

