Was die Zahnmedizin vom Profisport lernen kann – Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart

Erfolg in Form von höchster Patientenzufriedenheit: Wie dies gelebt wird und was sich die Zahnmedizin vom Profisport abschauen kann, weiß die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart.

Im Radsport geht es ums Gewinnen. Darum, sich an die Spitze zu fahren und seinen Platz dort zu verteidigen. Dieses Erfolgsbestreben hat sich auch die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen in Stuttgart auf die Fahne geschrieben – für rundum zufriedene Patientinnen und Patienten.

Über die eigene Begeisterung für den Radsport ist Praxisinhaberin Dr. Heike Frentz mit ihrem Team zu einem partnerschaftlichen Engagement für das Profiteam TREK Future Racing gekommen. Im Austausch mit Teamchef Bernd Reutemann, dem Ausbilder dieser Jungsportlerinnen und Jungsportler, wurde deutlich, wie viele Parallelen sich zwischen dem Teamsport und der Zahnmedizin ziehen lassen.

Teamwork

Jedes gute Team setzt sich aus verschiedenen Spezialistinnen und Spezialisten zusammen: Im Radsport arbeiten z.B. Fahrerinnen und Fahrer, Coaches, Mechanikerinnen und Mechaniker sowie therapeutisches Personal Hand in Hand. Im Alltag einer Zahnarztpraxis koordinieren sich Zahnärztinnen und Zahnärzte mit der Assistenz sowie der Verwaltung. Nur gemeinsam, als harmonisch in der Kommunikation wie in allen Abläufen aufeinander abgestimmte Einheit, kann das Ziel erreicht werden.

Effizienz

Wer erfolgreich sein möchte, muss auf die richtigen Mittel setzen. Das Planen der bestmöglichen Strategie ist hierfür unerlässlich. Im Radsport hängt diese vor allem von der Rennstrecke und dem individuellen Leistungspotenzial der Fahrerinnen und Fahrer ab. In der Zahnmedizin geben der Befund sowie die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten den Ausschlag für das Vorgehen. Was beide Welten außerdem eint: der stetige Fokus aufs Ziel und eine gewissenhafte Vorbereitung. Denn es sind die Details, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Leistungsoptimierung

Leistungssport heißt nicht umsonst so. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, gilt es, stetig an sich selbst zu arbeiten, z.B. über das Trainieren nach neuesten Techniken. Auch die Ausstattung mit dem besten Equipment spielt eine zentrale Rolle. Ähnlich verhält es sich im zahnmedizinischen Bereich: Auch dort lohnt es sich, in moderne Technologien und hochwertige Materialien zu investieren. Stetige Innovationen in den Behandlungsmethoden tun ein Übriges.

Dabei muss jedoch das Rad nicht ständig neu erfunden werden. Nach dem Prinzip der marginal gains sind es vielmehr die stetigen kleinen Verbesserungen, die letztendlich zu großem Erfolg führen. Sie entstehen aus Selbstreflexion, einer offenen Feedbackkultur und der Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Wer darüber hinaus lösungsorientiert denkt, sich an Unvorhergesehenes anpassen kann und sich über gemeinsame Erfolge freut, bringt die besten Voraussetzungen mit, um ganz weit vorne mitzumischen.

Zahnarzt mit zentraler Lage in Stuttgart

Die Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen hat ihren Sitz in der Königstraße 2 in Stuttgart, in nur vier Minuten fußläufig vom Hauptbahnhof zu erreichen. Für die Anfahrt können sämtliche Linien der S-Bahn sowie verschiedene U-Bahnen (U5, U6, U7, U12, U14) genutzt werden. Das Team rund um Praxisinhaberin Dr. Heike Frentz ist Anlaufstelle für eine große Bandbreite an Maßnahmen der modernen Zahnmedizin: Das Spektrum reicht von zahnästhetischen bis hin zu oralchirurgischen Behandlungen. Die Terminbuchung erfolgt per Telefon unter der Nummer 0711 655000-0 oder über ein Online-Tool auf der Website. Ebenso steht ein Online-Formular bereit, um einen persönlichen Termin oder eine Videosprechstunde zu vereinbaren. Die Sprechzeiten liegen von Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 19:00 Uhr sowie freitags von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr.

