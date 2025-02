Die Zeit könnte jetzt reif sein für Rohstoffaktien

Craton Capital hat Rohstoffe und Minenaktien mit den Aktienindizes verglichen.

Anfang Dezember erreichte der Bloomberg Commodity Index, verglichen mit dem S&P einen neuen Tiefstand (seit 2010). Rohstoffe waren seit dem letzten Bullenmarkt im Vergleich zu allgemeinen Aktien noch nie so günstig bewertet. Und auch im Dezember war der MSCI World Metal and Mining Index so niedrig wie seit 2010 nicht mehr. Dann begannen Rohstoff- und Minenaktien die allgemeinen Aktien zu übertreffen. Dies könnte der Wendepunkt sein. Damit erhöhen sich die Chancen auf eine absolute Performance des Bergbausektors und auf günstige Einstiegsmöglichkeiten. Wohlgemerkt sind dies Wahrscheinlichkeiten, aber es existieren verschiedene Faktoren, die Minenwerte und Rohstoffanlagen in einem günstigen Licht erscheinen lassen. Zum einen waren die Unsicherheiten wohl nie so groß wie heute, die kommende Wirtschaftspolitik in den USA wirft viele Fragen auf.

Möglich sind ein stärkeres Wachstum, eine höhere Inflation und ein wachsendes Staatsdefizit. Insgesamt haben sich die Wirtschaftsaussichten verbessert. Dabei sind noch Konjunkturimpulse nötig, etwa in China. Zum anderen könnten Handelsstreitigkeiten und Zölle Gegenwind für die Wirtschaftsentwicklung bedeuten. Auch die zunehmende Abkehr vom US-Dollar könnte für das Ende der US-Dollarstärke sprechen. Positiv für den Rohstoffbedarf sind das steigende Nachfragewachstum oder mögliche Lieferkettenprobleme, was sich wiederum positiv für die Preise auswirken sollte. Im Gegensatz zum physischen Gold befinden sich Bergbauaktien und Rohstoffe noch nicht in einem Bullenmarkt.

Aber gemäß Craton Capital deuten Indikatoren und Entwicklungen daraufhin, dass Minenwerte und Rohstoffe in den nächsten Jahren wichtige Aktienindizes übertreffen werden. Es ist also Zeit sich mit Werten beispielsweise aus dem Kupferbereich zu beschäftigen.

Kupfer im Boden besitzt beispielsweise Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ -, aktiv in Chile und Argentinien. Besonders glänzt dabei das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt (Argentinien).

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Projekt Cabaçal besitzt eine sehr gute vorläufige wirtschaftliche Bewertung.

