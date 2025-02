Steht der Silberpreis kurz vor einem Ausbruch nach oben?

Während die Silbernachfrage sich auf Rekordhöhen bewegt, manifestiert sich ein deutliches Silberdefizit.

2025 wird wohl das fünfte Jahr in Folge mit einem Silberdefizit. Es ist die industrielle Nachfrage, die das Silberdefizit anheizt. Schon jetzt rechnet das Silver Institute mit einem neuen Rekordbedarf. Die Gold-Silber-Ratio ist immer noch hoch und deutet daraufhin, dass Silber unterbewertet ist. Geschätzte 1,2 Milliarden Unzen Silber wird dieses Jahr die Industrie verschlingen. Haupttreiber sind die grünen Technologien. Da fällt eine schwächere Nachfrage nach Silberwaren und Schmuck gar nicht so ins Gewicht. Aus Sicht von Charttechnikern ist die seit Herbst 2024 vorherrschende Abwärtstrendlinie im Januar 2025 überwunden worden. Auch befindet sich der Silberpreis deutlich über den seitwärts verlaufenden Durchschnittslinien.

Die vom US-Präsidenten Trump in den Raum gestellten Zölle haben dazu geführt, dass Silber, aber auch andere Metalle, Ende 2024 den Weg in die USA gefunden haben. Denn es herrscht die Angst, dass darauf Zölle fällig werden könnten. Die LBMA-Silberbestände schrumpfen also, dies stärkt den Silberpreis und könnte ihn auf neue Höhen heben. Bereits in 2022 sind die physischen Silberbestände in den Tresoren der London Bullion Market Association (LBMA) drastisch nach unten gegangen, nämlich auf rund 26.000 Tonnen. Ende 2024 waren die Zahlen ähnlich (25.739 Tonnen Silber). Jedoch ist seit 2022 der Silberbedarf drastisch angestiegen, ebenso das Defizit. Denn Silber ist unverzichtbar für moderne Technologien wie Elektromobilität, 5G-Technologie und den stetig wachsenden Solarmarkt. Laut Prognosen sollen bis zum Jahr 2050 etwa 98 Prozent der Silbervorräte für Solar- und Photovoltaikmodule verbraucht werden.

Da sollten also die Werte von Silbergesellschaften im Blick behalten werden, etwa von Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ -. Das Unternehmen besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden.

Über solide Silber- und Silber-Zink-Blei Projekte in Mexiko verfügt Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ -. Gerade zugekauft hat die Gesellschaft Newmonts Porcupine-Mine, setzt damit auch auf Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

