Die Zukunft der E-Mobility – jetzt flexibel im Auto-Abo testen

Immer mehr Autofahrer erwägen ernsthaft den Umstieg auf ein Elektroauto. Die Vorteile werden immer wichtiger, die großzügige Förderung vom Bund hilft ebenfalls.

München, 28.03.2022 – 5 Gründe, für ein E-Auto mit einem Auto Abo

Die E-Mobility bahnt sich unaufhaltsam seinen Weg und die Anschaffung eines Elektroautos wird immer lukrativer. Dank staatlicher Förderung ist ein Elektroauto nicht mehr nur für Großverdiener ein Thema, sondern ist in der breiten Masse angekommen. Durch die rasante Weiterentwicklung der Technologie sinken die Anschaffungskosten, das Netzwerk von E-Tankstellen wird immer größer und die Reichweiten in der E-Mobility steigen immer weiter.

Aktuelle und voraussichtliche Entwicklungen in der E-Mobility

Mittlerweile erreichen die Elektroautos einen Marktanteil von knapp 8,5% mit deutlich steigender Tendenz. Niedrige CO² Emissionen, staatliche Förderungen und flexible Angebote stärken den Markt. Daher wird der Anteil in nicht allzu ferner Zukunft schnell die 10% Marke erreichen. Studien zufolge denken bereits fast bis zur Hälfte aller Autofahrer über einen Umstieg nach.

Immer mehr Automobilhersteller bieten Elektroautos oder auch sog. Hybrid Autos zum Kauf an. Die Auswahl am Markt wird größer, die Netzwerke immer besser. Nicht nur das Flächennetz von E-Tankstellen wird stetig erweitert, es kommen auch immer weitere Ladekonzepte hinzu. Mittlerweile sollen Haustankstellen für jeden Eigenheimbesitzer erschwinglich werden. Damit wird auch der Ladevorgang künftig so normal wie heute das Tanken an der Tankstelle. Viele der Elektrostationen sind bei Supermärkten, Parkhäusern und zu Hause einsetzbar, sodass bald beinahe lückenlos und schnell geladen werden kann.

Sollte ich mir ein Elektroauto kaufen?

Trotz vieler Vorteile gibt es einiges zu bedenken. Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel? Wie lange wird der weitere Ausbau dauern? Wie schnell sinken die Preise? Diese und viele weitere Fragen machen die Entscheidung nicht leicht. Für alle, die heute noch unentschlossen sind, gibt es eine clevere Alternative zum Kauf: das Auto-Abo eines Elektroautos.

Die Vertragsgestaltung ist sehr flexibel, die Mindestlaufzeiten oft nur 6 Monate und bei einigen Anbietern findet man sogar noch kürzere Laufzeiten im Angebot. Eine hervorragende, fast risikolose Variante, ein Elektrofahrzeug ausgiebig im Alltag zu testen.

Das Auto-Abo im Überblick

Im Gegensatz zum Fahrzeugleasing hat ein Auto-Abo eine flexible und kurze Vertragslaufzeit. Dadurch kann man bedenkenlos testen, ob ein Elektroauto passend für einen ist. Die Verträge gehen nicht über mehrere Jahre, sondern sind nach einer Mindestlaufzeit oft binnen 1-3 Monaten kündbar. Man hat kein Risiko. Darüber hinaus deckt das Auto-Abo sämtliche Kosten ab, welche mit einem Fahrzeug verbunden sind. Dazu gehören die Versicherung, Inspektion und Verschleißteile, Bereifung sowie Steuer, GEZ und Zulassungskosten. Ein Rundum Sorglos Paket zum Testen und Genießen.

Hier die Vorteile eines Elektrofahrzeuges im Auto-Abo im Überblick:

– Kurze und variable Vertragslaufzeiten

– Keine Anzahlungen oder Schlußzahlungen

– Sämtliche Kosten rund um das Elektroauto sind abgedeckt

– Keine langen Wartezeiten für das neue Auto

– Man kann bedenkenlos testen, ob das Elektroauto einem zusagt oder nicht

Weitere Informationen zum Auto-Abo

Auf https://www.autoabos.de/ findet man alle weiteren Informationen zum Auto-Abo. Über den Filter kann man sich verfügbare Modelle anzeigen lassen. Die Abwicklung erfolgt schnell und problemlos direkt über die Webseite der verlinkten Partner. Fahrzeug auswählen, in den Warenkorb, erforderliche Dokumente hochladen und man erhält das Elektroauto in der Regel ohne lange Lieferfristen.

