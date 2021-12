E-Mobility ist der aktuelle Mega-Trend, das Zubehör dafür kommt von der Watterie

Elektromobilität ist aktuell sehr beliebt und der Trend für die Zukunft zeigt, dass sich dies auch in Zukunft weiter fortführen wird. Das Zubehör dafür liefert ein Mittelständler aus Franken.

Lauf a.d. Pegnitz, 20.12.2021 – E-Mobility liegt derzeit im Trend wie nie zuvor

Der Anteil der Fahrzeug Neuzulassungen in Bezug auf E-Mobility lag kürzlich bei 6,7 Prozent. Prognosen zufolge könnte dies in Zukunft noch weiter ansteigen. Schon bis 2025 könnte der Wert bei 11,1 Prozent liegen und 2030 sogar bei 24,4 Prozent.

Wallbox und Ladestation bei der Watterie

Wer auf Elektromobilität umsteigen möchte, kommt an der Watterie nicht vorbei. Das Unternehmen bietet für diesen Bedarf die passende Wallbox oder Ladestation an. Die gute Nachricht ist, dass E-Mobility gefördert wird, und zwar von der KfW. Je Ladepunkt sind Zuschüsse von maximal 900 Euro möglich. Das gilt für Aufladungen von privaten Fahrzeugen oder Firmenfahrzeugen.

Gefördert wird der Erwerb von Ladestationen mit maximaler Ladeleistung von 22 kW sowie intelligenter Steuerung. Zudem wird auch das Montieren und Anschließen von Ladestationen gefördert. Eingeschlossen sind des Weiteren Energiemanagement-Systeme, die für die Bedienung von Ladestationen erforderlich sind.

Zur Förderung in Bezug auf Elektromobilität sind einzelne Unternehmer, Freiberufliche, Unternehmen, kommunale Unternehmen sowie Anstalten und Körperschaften (öffentliches Recht). Außerdem werden gemeinnützige Organisationen gefördert.

Wo gibt es Zubehör für E-Mobility?

Das Unternehmen Watterie bietet das wichtigste Zubehör für Elektromobilität an. Wie bei den Leuchtmitteln achtet das fränkische Unternehmen auch hier auf ausgesuchte Qualität. Besonders wichtig ist dem Unternehmen dabei auch kompetente Beratung und kundenorientierter Service, so dass sowohl die Firmen- und Unternehmens Kunden als auch die Privatkunden bestens bedient werden.

So können Kunden zum Beispiel im Bereich Ladestationen für Elektroautos unter 60 verschiedenen Variationen wählen. Wer dafür eine Förderung beantragen möchte, sollte darauf achten, dass die Ladestation eine max. Ladeleistung von 22 kW aufweisen darf.

Darüber hinaus wird auch das zur Montage der Wallboxen und Ladestationen erforderliche Zubehör angeboten, wie Kabelmatten und Taschen oder alternativ einen geeigneten Standfuß, genau wie alle Variationen und Ausführungen von Ladekabeln.

Watterie.de Onlineshop – schnell und unkompliziert

Die Produkte können im Onlineshop übersichtlich sortiert aufgerufen und angeschaut werden. Bei Fragen sind die Mitarbeiter im Kundenservice von Watterie selbstverständlich verfügbar und beraten ihre Kunden in Bezug auf die Artikel rund um Wallboxen, Ladestationen und weiterem Zubehör.

Das Portfolio ist breitgefächert, sodass jeder bezüglich seiner Elektromobilität die Produkte findet, die er benötigt. Angefangen von der simplen Wallbox für private Nutzer der E-Mobility geht das Angebot darüber hinaus bis hin zu individuellen Ladestationen, die sich an den Bedarf anpassen.

Elektromobilität ist derzeit in aller Munde und der Trend wird sich weiter verstärken. Es macht daher durchaus Sinn, sich rechtzeitig nach leistungsfähigen Anbietern für E-Mobility Zubehör umzuschauen. Wer zukunftsorientiert mobil sein möchte, kommt dabei um die Watterie nicht herum. Das mittelständische Unternehmen in der Nähe von Nürnberg hat sich in den letzten Jahren zu einem leistungsfähigen Lieferanten für Leuchtmittel aller Art entwickelt, und nutzt seine Stärken nun auch im Bereich des Zubehörs für Elektromobilität.

Die Watterie ist Ihr Spezialanbieter für Leuchtmittel und LED Beleuchtung aus allen Kategorien. Die Produktpalette von Watterie ist extrem umfangreich und enthält Lösungen für alle Fragen, die sich zur Beleuchtung stellen. Die Produkte sind in sechs Kategorien eingeteilt: LED Lampen, Leuchtmittel, Leuchtstoffröhren, Kompaktleuchtstofflampen, Leuchten und Vorschaltgeräte. Wir erweitern unser Produktsortiment regelmäßig, zum Beispiel durch unser Produktangebot für E-Mobility, wie Wallboxen, Ladestationen, Ladekabel und vieles mehr

