„Die Zukunft der Messtechnik aktiv gestalten“

Henning Jürß neuer Geschäftsführer der EMH Energie-Messtechnik GmbH

(Brackel, Februar 2025) Neuzugang in der Chefetage der EMH Energie-Messtechnik GmbH: Die Gesellschafterversammlung des Unternehmens hat Dipl.-Ing. Henning Jürß zum Geschäftsführer bestellt. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit wird sich Jürß vor allem mit der Weiterentwicklung der Bereiche Produktion, Einkauf und After-Sales-Service beschäftigen.

Henning Jürß studierte in Hamburg Maschinenbau und Produktion, absolvierte mehrere Stationen in Unternehmen der maritimen Wirtschaft und führte bis zu seinem Eintritt bei EMH zuletzt die Geschäfte des Lübecker Elektronik-Herstellers DATASCHALT production GmbH. „Nach rund zehn Jahren im Maschinenbau, zwei Jahren im Projektmanagement und sieben Jahren in der Elektronikproduktion war es an der Zeit, mein Know-how aus all diesen Bereichen zu bündeln und in eine neue Herausforderung einzubringen“, so Jürß, „und mit einem anspruchsvollen Produktspektrum und einem vielfältigen Marktumfeld bietet EMH dafür die besten Voraussetzungen.“

In der neuen Funktion als Geschäftsführer der EMH Energie-Messtechnik GmbH hat sich Henning Jürß das Ziel gesetzt, „EMH als führenden Partner für präzise Messtechnik weiterzuentwickeln und mit Innovationen aktiv an der Gestaltung der Energiewende mitzuwirken“. Angesichts dynamischer Rahmenbedingungen sieht der 48-Jährige den Schwerpunkt seiner Aufgabe insbesondere in der fortlaufenden Anpassung und Optimierung des operativen Geschäfts, Wichtigste Basis dafür sei ein enges Zusammenspiel mit den Kunden, das gemeinsam mit den weiteren Geschäftsführern Dipl.-Ing. Karsten Schröder und Alfred Meyer sowie dem Team von EMH konsequent ausgebaut werden soll: „Unser Ziel ist es, Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau und dauerhaft zu gewährleisten.“

EMH feiert dieses Jahr 40. Geburtstag!

Die 1984 gegründete EMH Energie-Messtechnik GmbH ist spezialisiert auf Prüftechnik für die Energiemesstechnik. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Brackel entwickelt und produziert Präzisionsmess- und -Prüfgeräte für den Bereich Strom, Spannung und Leistung sowie Online-Analysegeräte für das Isolieröl von Leistungstransformatoren. Neben Standardprodukten liefert EMH kundenspezifische Individuallösungen in Form von Sonderanfertigungen. Die Produkte werden im Rahmen der Prüfung von Elektrizitätszählern bei eichrechtlich zugelassenen Prüfstellen und bei Verteilernetzbetreibern bzw. Messstellenbetreibern sowie bei Herstellern von Elektrizitätszählern verwendet. Zum Leistungsspektrum von EMH gehört auch die Kalibrierung von Standards für elektrische Messgrößen. Die Kalibrier- und Messmöglichkeiten der EMH sind in der offiziellen Datenbank der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) deklariert: für Niederfrequenzmessgrößen bis 92 ppm und für Gleichstrommessgrößen bis 230 ppm.

