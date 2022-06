Die Zukunft der Personalentwicklung – Stimmen führender Persönlichkeiten

Die Arbeitswelt erlebt eine Transformation, die gerade erst begonnen hat, und keinen Bereich unberührt lassen wird. Das neue Magazin Human-Rocket fokussiert sich auf den Bereich HR.

Graz, 10.06.2022 – Die Zukunft der HR (Human Resources)

Der Name ist Programm, das neue Online-Magazin Human Rocket kommt daher wie eine Rakete, die den Fokus auf ein Thema lenkt, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, in einer Zeit, in der Produkte und Dienstleistungen immer austauschbarer werden: der menschliche Faktor. Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist längst im Gange und betrifft immer mehr Bereiche. Für Personalverantwortliche ist das keine Neuigkeit, allerdings sind Lösungen und konkrete Ansätze bei vielen Unternehmen noch nicht spruchreif. Genau hier setzt die Hilfe des Online Magazins an und macht klar, die Mitarbeiter Power, eben die „menschliche Rakete“ wird in Zukunft den wichtigsten Wettbewerbsvorteil darstellen.

HR neu gedacht mit Power für kreative Lösungen

Human Rocket kann mit HR abgekürzt werden – genauso wie sein Herzensthema: Human Resources. Nach und inmitten der noch immer wahrnehmbaren Pandemie der letzten Jahre hat es sich das Gründer-Team, das hinter Human Rocket steht, zur kraftvollen Aufgabe gemacht, die Visionär*innen, Gestalter*innen und Expert*innen des weiten Felds der Human Resources zu ihren Träumen, Wünschen und konkreten Umsetzungs-Plänen einer Geschäftswelt der neuen Zeit zu befragen.

Die Firmenwelt wurde in den letzten Jahren mächtig durchgeschüttelt und in vielen Aspekten auch wachgerüttelt. Was sich in zahllosen Betrieben breitgemacht hat, war vor allem eines: Ratlosigkeit. Denn die tiefgreifenden Veränderungen, die mit der Pandemie eingesetzt haben, trafen die Mehrheit der Geschäftswelt unvorbereitet. Auf Fragen wie „Wie können wir die Krise nachhaltig meistern?“ und „Wie bilden wir kompetente Führungskräfte im neuen Zeitgeist aus?“ bietet Human Rocket ein breites Spektrum an Antworten, welche sich aus den Themen-Feldern der emotionalen Intelligenz, Resilienz und einer inspirierenden Leadership bedient.

Stimmen und Stimmungen von anerkannten Experten

Die besten der besten und die erfahrensten der erfahrenen Menschen hat Human Rocket für sein lösungsorientiertes und ganzheitliches Magazin interviewt. Aus den entstandenen Texten und Dialogen spricht der Geist langjähriger Erfahrung, fundierter Expertise und visionärem Denken.

Es ist allererstes Anliegen von Human Rocket, Partizipierenden und Gestalter*innen der heutigen Geschäftswelt Weisung, Stütze und Kraftzentrum zu sein. Wer das Human Rocket Magazin liest, erhält Einblicke in die Köpfe und Herzen kreativer Menschen, welche herausfordernde Zeiten mit zukunftsweisenden und intelligenten Lösungen angehen, die Herz und Kopf zusammenführen.

Human Rocket ist eine tiefe und nachhaltige Quelle an Inspiration, welche die Zukunft der Personalentwicklung auf allen Ebenen bestimmt. Human Rocket sieht emphatische Personalführung als die einzig realistische Zukunftsoption und liefert abstrakte Gedankenmodelle, konkrete Praxis-Anwendungen und Horizont erweiternde Beispiele aus dem Bereich der Personalentwicklung.

Scheelen Institut – seit 30 Jahren im Dienste der Menschen

Herausgeber des Magazins ist das Scheelen Institut in Graz, Österreich. Es besteht seit über 30 Jahren und ist eingetragenes Institut für Personaldiagnostik und Managementberatung. Als Spezialist für Personaldiagnostik bietet das Scheelen Institut vielfältige Potenzialanalysen, sowie professionelles Training und Personal-Consulting an. Über die Webseite https://www.scheelen-institut.com/ bietet das Scheelen Institut seine vielschichtigen Persönlichkeitsanalysen für eine erfolgreiche Personalentwicklung an.

Human Rocket ist erste Anlaufstelle für Menschen aus dem Feld der Human Resources, die sich realitätsnahe Inspiration für eine nachhaltige Personalführung wünschen, welche auch in Zeiten grundlegender Veränderung Bestand hat. Das Magazin steht zum kostenlosen Download auf der Human Rocket Homepage bereit.

