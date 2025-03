Die Zukunft wird emissionsärmer mit Rohstoffen

Im April findet die 34. Weltleitmesse für Baumaschinen statt. Führende Technologien und Innovationen werden vorgestellt.

Das internationale Angebot auf der Bauma in München wird nicht zuletzt auch Bergbaumaschinen umfassen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf einer grüneren Entwicklung der Maschinen, emissionsfreie Alternativen sind gefragt. Intelligente Bergbaulösungen, entwickelt mit künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge können bestaunt werden. Zwar sind solche modernen Maschinen in der Anschaffung teurer, aber Betriebs- und Wartungskosten sind dafür niedriger und sie sind umweltfreundlich. Nun steht die Energieversorgung heute vor einem Umbruch. Fossile Brennstoffe werden zusehends von erneuerbaren Energien verdrängt. Dabei kommt dem Wasserstoff eine nicht unbedeutende Rolle zu.

Motoren mit Brennstoffzellen, betrieben mit Wasserstoff, brauchen in der Herstellung große Mengen Platin. Platin und Palladium werden auch in Hybridfahrzeugen verbaut, sie sind für den Katalysator nötig. Wasserstoff kann erneuerbare Energien speichern, dies sogar als Langzeitspeicher. So ist es möglich überschüssigen Strom aus Solar- und Windanlagen zur Elektrolyse von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu nutzen. Der entstandene Wasserstoff kann dann später wieder in Strom oder Wärme gewandelt werden. Ansonsten eignet sich Wasserstoff besonders im Schwerlastverkehr oder für Züge und Schiffe, irgendwann wohl auch im Flugverkehr.

Ein großer Platin- und Palladiumproduzent, wobei der Fokus auch auf Batteriemetallen liegt, ist Sibanye-Stillwater – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ -. Der Wirkungskreis erstreckt sich auf die USA und auf Südafrika. Das Unternehmen produziert auch Gold.

Beim Thema Gold – an dem man ja derzeit kaum vorbeikommt – sollten Anleger auch an die Royalty-Gesellschaften wie beispielsweise Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – denken. Das Unternehmen glänzt mit der den Royalty-Gesellschaften innewohnenden Diversifizierung, mit Dividendenzahlungen und mit im vergangenen Jahr erzielten Rekordeinnahmen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Sibanye- Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sekur Private Data Ltd. – Die Lösung für 100 % Privatsphäre SEO im KI-Zeitalter: Sichtbarkeit neu denken