Dienstags ist Nachfolgetag

Wie steht es um die Unternehmensnachfolge im Direktionsbezirk Chemnitz? Immer dienstags regt das NachfolgeWerk der TUCed-An-Institut der TU Chemnitz zu dieser Frage Themen der Nachfolge an.

Um mit Unternehmerinnen und Unternehmern ins Gespräch zu kommen, ist ab 16.11.2021 dienstags Nachfolgetag. Dienstags, um sich mit Themen zum Notfallkoffer zu beschäftigen, Zugänge und Passwörter aktualisiert in die Unternehmens-Mappe aufzunehmen. Dienstags, um die Sicherung der Nachfolge für das Unternehmen anzudenken. Denn die Unternehmensnachfolge ist eine drängende Frage in Sachsen.

In einer umfassenden Recherche wurden für Chemnitz allein 1.087 Unternehmen recherchiert, die bis zum Jahr 2030 für eine Unternehmensnachfolge anstehen. Ein ähnliches Bild zeigt sich für Mittelsachsen, wo kleine und mittelständische Unternehmen den Wirtschaftsstandort prägen. Auch hier wurden 807 Unternehmen recherchiert, in denen mindestens ein Geschäftsführer bis zum Jahr 2030 das 65. Lebensjahr erreicht. Fast die Hälfte der berücksichtigten Unternehmen (48,2 Prozent) steht in den kommenden 5 Jahren zur Nachfolge an. Derzeit arbeitet das Projektteam NachfolgeWerk der TUCed an der Erhebung von Zahlen zum Erzgebirge, dem Vogtland und dem Landkreis Zwickau.

Ziel des NachfolgeWerkes ist es, für Unternehmer und Nachfolger eine Kontakt-Plattform herzustellen. Bereits ca. 80 Nachfolgeinteressierte wurden in einem Regionalpool zusammengefasst. Für diese jungen, gut ausgebildeten, gereiften Menschen suchen wir Unternehmer, die offen für Nachfolgeszenarien sind. Denn die familieninterne Nachfolge ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir leben aber auch in einer Multioptionsgesellschaft, in der man sich bei einer Nachfolge gegen viele andere Optionen entscheidet. Für Unternehmerkinder und externe Kandidaten wird es deshalb immer häufiger darum gehen, was genau sie übernehmen bzw. kaufen. In erster Linie wird die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Tuns im Vordergrund ihrer Berufsentscheidung stehen. Deshalb ist es für Unternehmer wichtig, frühzeitig über die Gestaltung ihrer Unternehmensübergabe nachzudenken.

Kommen Sie dazu gern jeden Dienstag ins Gespräch mit den Fachleuten vom NachfolgeWerk: Dr. Kerstin Klaus und Manuela Zenk.

Kontakte:

Dr. Kerstin Klaus, kerstin.klaus@tuced.de, Tel: 0371 90 949 -45 oder

Dipl.-Kffr. Manuela Zenk, manuela.zenk@tuced.de, Tel: 0371 90 949 – 33

Weitere Informationen zum NachfolgeWerk finden Sie hier: http://nachfolge-chemnitz.de/2021/04/28/nachfolgewerk-in-sachsen-gestartet/

Die TUCed ist ein An-Institut der TU Chemnitz und führt die berufsbegleitenden Studiengänge für die Universität durch. Darüber hinaus ist sie eine Plattform für gemeinsame F&E-Vorhaben von Wirtschaft und Wissenschaft.

