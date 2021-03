CO2-Ampel mit IoT- Anbindung

Der enWIRo CO2.1 misst die CO2- Konzentration in Innenräumen, signalisiert über eine LED- Ampel den optimalen Lüftungszeitpunkt und speichert bei Bedarf die Messwerte drahtlos in einer IoT-Cloud.

Bedarfsgerecht Lüften, Infektionsgefahr mindern

Der enWIRo CO2.1 der WIR electronic GmbH ermittelt den CO2- Gehalt der Raumluft präzise und visualisiert die CO2- Konzentration durch eine LED-Ampel. Das akkubetriebene Gerät kann stationär oder ca. eine Woche mobil betrieben werden. Es eignet sich z. B. für den Einsatz in Klassenzimmern, Besprechungsräumen, Fitnessstudios, Gasträumen und allen anderen Räumen mit hoher Personendichte.

Nachweisführung zur bedarfsgerechten Lüftung

Über eine Funkschnittstelle kann das Gerät bei Bedarf per LoRaWan an eine IoT- Cloud angebunden werden. Dadurch wird eine Nachweisführung über die Raumluftqualität möglich.

Lüften in Zeiten von Corona

Die Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt empfiehlt regelmäßiges Lüften und den Einsatz von CO2- Ampeln zur Feststellung der Luftqualität und Senkung des Risikos einer Infektion mit SARS-CoV-2. Da eine Fensterlüftung mit Wärmeverlusten und Erkältungsrisiken verbunden ist, sollte nur solange wie notwendig gelüftet werden. Der enWIRo CO2.1 zeigt an, wann der CO2- Gehalt und somit die Aerosolkonzentration wieder ein unkritisches Level erreicht hat. Das in Deutschland produzierte Messgerät hilft dabei, die Raumlüftung bedarfsgerecht und energieeffizient zu planen und durchzuführen.

Mehr Informationen erhalten Interessierte über die Webseite www.enWIRonmental.de, per Mail an in-fo@enWIRonmental.de oder unter der Telefonnummer 0371/ 404 606 0.

Die WIR electronic GmbH ist ein wachsendes, mittelständiges Familienunternehmen mit ca. 30 Mitarbeitern an den Standorten Chemnitz und Sayda.

Wir fertigen hochwertige Kabel und Kabelbäume, u.a. für die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und Automation, vom Prototypen bis zur Serienfertigung. Beratung, Planung, Engineering und Produktion erhalten Sie bei uns aus einer Hand.

Die WIR electronic GmbH steht seit 1987 für beste Qualität, Innovation und zuverlässigen Service – 100% Made in Germany.

