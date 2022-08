Diese Cocktails des Lifestyleresort Kandima Maldives lassen Urlaubsfeeling aufkommen:

Das Bar-Team der „Forbidden Bar“ des maledivischen Lifestyle (Desti) Nation Resorts Kandima Maldives lockt neu mit köstlichen nachhaltigen Cocktailkreationen.

Was an den Cocktails vom Kandima Maldives nachhaltig ist:

Die Wassermelonen, Granatäpfel und Limetten für den Breeze Melon Cocktail des Kandima Maldives kommen aus den „Fresh Labs“ des Resort eigenen Gemüse- und Obstgarten. Reichen diese nicht aus, werden sie lokal von Nachbarinseln bezogen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die lokalen Gemeinschaften zu unterstützen.

Der Zesty Passion wird mit den selbst angebauten Maracujas und Gurken gemixt. Die Schale der Passionsfrucht wird umfunktioniert und als Deko verwendet. Alle Reste werden von der hauseigenen Kompostiermaschine kompostiert und in den „Fresh Labs“-Gärten als Düngemittel verwendet.

Der cremige Bananencocktail wird aus Zitronengras von den „Fresh Labs“ hergestellt. Das Zitronengras wird mit Wodka aufgegossen, um dem Cocktail das zitronige Aroma zu verleihen. Die Bananen, die für die Zubereitung des Cocktails verwendet werden, werden auf der Resort-Insel angebaut. Die übrigbleibenden Bananenschalen werden verwendet, um Bananensirup herzustellen, der in anderen Rezepten verwendet wird. Der Zimt wird von einem Lieferanten bezogen, der Bio-Zimt anbaut und Kuhdung verwendet, um die Zimtbäume zu düngen.

Leider sind die Rezepte hier in der DACH Region nicht mehr so nachhaltig, denn hier wächst dies nicht alles vor der Haustür, aber am Geschmack verlieren sie trotzdem nicht.

Cocktail Rezepte der „Forbidden Bar“ im Kandima Maldives:

1. Breeze Melon

Zutaten:

45 ml Granatapfel-Rum

15 ml Wassermelonenlikör

80 ml Wassermelonensaft

15 ml Limettensaft

Methode: Schütteln

Glas: Pils

Deko: Wassermelonenwürfel

2. Zesty Passion aka. „Würzige Leidenschaft“

Zutaten:

45 ml Gurken-infused Gin

15 ml Passionsfruchtpüree

80 ml Gurkensaft

15 ml Limettensaft

Methode: Schütteln

Glas: Poco Grande

Deko: Gurkenscheiben

3. Creamy Banana

Zutaten:

45 ml Zitronengras-infused Wodka

15 ml Bananensaft

15 ml Bananenlikör

Methode: Schütteln

Glas: Margarita

Deko: Bananenscheiben & Zimtpulver

Die Cocktails werden per Hand in einem Shaker geschüttelt, um den Verbrauch von Energie aus nicht erneuerbaren Energiequellen zu reduzieren. Hier ein paar „shake“ Tipps:



1. Den Cocktail-Shaker mit beiden Händen halten

2. Diesen kräftig in einer horizontalen Bewegung über der Schulter schütteln.

3. Langsam bis zehn Mal schütteln.

4. Den Cocktail in ein gekühltes Glas abseihen.

