Diese Düfte machen einfach jeden süchtig!

Düfte von HATE ME LOVE ME® sind rebellisch, selbstbewusst und bringen einfach jeden um den Verstand.

Wien, 27. Oktober 2021 – Das Newcomer-Duft-Label HATE ME LOVE ME® aus Wien zählt gerade zu den spannendsten Entdeckungen der Parfumwelt. Es sind die überraschenden Eau de Parfum Kreationen von Neo-Duftmacher Mike Arens, die zu unerwarteten Gefühlsregungen führen. Die Düfte sind rebellisch und selbstbewusst. Das überträgt sich natürlich auf Trägerinnen und Träger. Als innovativer Bonus sind im veganen Eau de Parfum Pheromone enthalten, die sich nicht nur positiv auf das eigene Wohlbefinden auswirken, sondern auch das Gegenüber unmittelbar anziehen.

HATE ME LOVE ME® rebelliert mit überraschenden Zusammensetzungen

„Düfte und Parfums haben mich schon seit meiner Kindheit fasziniert, aber ich langweile mich auch schnell, daher kombiniere ich gerne Noten wie Pfeffer und Blüten, die sich mit der Zeit ganz anders entwickeln, als man erwartet“, so Mike Arens, Neo-Duftmacher & Co-Founder von HATE ME LOVE ME®.

Vegan aus U?berzeugung

„Unsere Kundinnen und Kunden achten immer mehr auf Inhaltsstoffe und nicht nur das – sie hinterfragen die gesamte Marke viel stärker. Neben dem Wunsch nach einer nachhaltigen, Ressourcen-schonenden Verpackung fordern viele von ihnen Transparenz und fragen gezielt nach Düften, die frei von Giftstoffen und tierischen Inhaltsstoffen sind. Es reicht einfach nicht mehr, dass Parfum gut riecht, es muss auch umweltfreundlich und sozialverträglich sein. Als junges Parfum-Start-Up integrieren wir diese Bedürfnisse und können durch gezielten Einsatz von Influencern mehr über unsere Duftstoffe und deren Ursprung erzählen“, so Lukas Ebster, Co-Founder von HATE ME LOVE ME®.

Das Versprechen

HATE ME LOVE ME® ist eine digitale Marke, die die Philosophie „Trying then Buying“ verstanden hat. Deshalb wurde das HATE ME LOVE ME® Satisfaction Promise entwickelt: Bei jeder Bestellung bekommen Kundinnen und Kunden eine kostenlose Probe ihres gewählten Duftes mit nach Hause geliefert. So hat man die Möglichkeit, die HATE ME LOVE ME® Duftkreationen risikofrei auszuprobieren und gegebenenfalls zu retournieren.

Süße Damendüfte besonders nachgefragt

„Gourmand Düfte sind jetzt wichtiger denn je für uns, weil sie sogar in Krisen A?ngste vertreiben können. Denn die Zuckerwatten-Gerüche hüllen uns in einen schützenden Kokon, in dem wir in sorglosen Kindheitserinnerungen schwelgen. Auch auf Männer wirkt eine Frau, die ein angenehm süßes Parfüm trägt, unglaublich anziehend. Dabei spielt die kulturelle Prägung eine große Rolle. Deutsche und Österreicher lieben den Geruch von Vanillekipferl auf der Haut, amerikanische Männer werden eher beim Duft von Zimtschnecken und Apple Pie schwach. Alles nach dem Motto: Wenn du wie ein Dessert riechst, werden die Männer dich garantiert nicht vergessen“, sagt Mike Arens.

Mehr unter www.hatemelove.me

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EA Ventures GmbH

Herr Lukas Ebster

Krottenbachstraße 1

1190 Wien

Österreich

fon ..: +43720519590

web ..: https://www.hatemelove.me

email : mike@hatemelove.me

HATE ME LOVE ME® Eckdaten

? 2 Damendüfte: FEEL GOOD LIE & SUICIDE BLONDE

? 2 Herrendüfte: URBAN LEGEND & GUILTY PLEASURE

? Eau de Parfum

? 100 ml/3.4 fl. oz. Glas-Flakon

? Vegan & Cruelty-Free produziert

? Made in Germany

? Distribution ONLINE-ONLY: hatemelove.me

? Verkaufspreis EUR 99,99- inkl. USt.

? Versand in EU, US & Asien

Pressekontakt:

EAV-PR

Frau Edelgard Wildenstein

Krottenbachstraße 1

1190 Wien

fon ..: +436601712909

email : press@hatemelove.me

