Dieses Unternehmen baut seine Royalty-Position im bedeutenden Carlin-Trend aus!

Mit dem Ausbau seiner Royalty-Position am REN-Projekt in Nevada sichert sich dieses Unternehmen zusätzliches Ertragspotenzial in einer der bedeutendsten Goldregionen der Welt.

– Anzeige/Werbung – Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Gold Royalty Corp. Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Gold Royalty Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.07.2026, 05:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit dem jüngsten Erwerb eines zusätzlichen indirekten NSR-Royalty-Anteils am REN-Projekt im weltbekannten Carlin-Trend in Nevada stärkt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) seine Royalty-Position an einem der bedeutendsten Goldkomplexe Nordamerikas. Gleichzeitig verdeutlichte der Capital Markets Day, welches Wachstum das Management aus dem bestehenden Portfolio bis 2030 erwartet.

Zusätzliche REN-Royalty stärkt das langfristige Ertragspotenzial

Im Mittelpunkt der jüngsten Unternehmensmeldung stand der Erwerb einer weiteren indirekten Net Smelter Return Royalty (NSR) von 0,1875 % auf das REN-Projekt. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) zahlt dafür 6,25 Mio. USD und erhöht seine gesamte indirekte NSR-Royalty-Position auf 1,6875 %. Zusätzlich hält das Unternehmen weiterhin eine 3,5-prozentige Net Profits Interest (NPI)-Royalty. Dabei handelt es sich nicht um einen gesellschaftsrechtlichen Eigentumsanteil am Projekt, sondern um vertragliche Ansprüche auf projektbezogene Erlöse beziehungsweise Gewinne.

Eine NSR-Royalty beteiligt den Inhaber grundsätzlich an den Verkaufserlösen nach vertraglich festgelegten Abzügen. Eine NPI-Royalty knüpft…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

1. Gold Royalty Corp., Jahresergebnis 2025 und Ausblick bis 2030, 18.03.2026; Q1-Ergebnis 2026, 06.05.2026.

2. Gold Royalty Corp., Erwerb der zusätzlichen REN-Royalty, 15.06.2026.

3. Gold Royalty Corp., Corporate Presentation, Juni 2026.

4. Gold Royalty Corp., Capital Markets Day 2026, Präsentation und bearbeitetes Transkript, 18.06.2026.

5. Gold Royalty Corp., 2026 Integrated Report / Asset Handbook; öffentliche Betreiberangaben, insbesondere Barrick Mining Corp. und Nevada Gold Mines; Swiss Resource Capital AG, eigener Research und Interpretation.

Dieser Werbeartikel wurde am 13.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Methodik/Annahmen: Prüfstand ist der 13.07.2026. Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Finanzberichte, Unternehmenspräsentationen und öffentlich zugängliche Betreiberangaben. Eine unabhängige technische Prüfung der zugrunde liegenden Projekte wurde nicht durchgeführt. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Kursziele und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung erstellt. Die Darstellung ist qualitativ und werblich geprägt.

Hinweis zu Nicht-IFRS-Kennzahlen: GEOs, bereinigtes EBITDA, bereinigter Nettoertrag sowie Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest sind nach Unternehmensangaben Nicht-IFRS-Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung nach IFRS. GEOs wandeln unterschiedliche Erlös- und Zahlungsbestandteile rechnerisch in Goldäquivalente um und sind nicht mit einer eigenen physischen Goldproduktion gleichzusetzen. Die 2026-Prognose beruht auf 5.150 USD/oz Gold und 5,75 USD/lb Kupfer; der 2030-Ausblick auf 3.500 USD/oz Gold und 5,00 USD/lb Kupfer. Die Kennzahlen sollten nicht isoliert und nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen betrachtet werden.

Hinweis zu Drittinformationen: Angaben zu Projekten, an denen Gold Royalty Royalty-, Stream- oder sonstige vertragliche Interessen hält, beruhen überwiegend auf öffentlichen Angaben der jeweiligen Betreiber. Gold Royalty hat nach eigenen Angaben in der Regel nur begrenzten oder keinen direkten Zugriff auf die zugrunde liegenden Projekte und ist weitgehend auf Betreiberangaben und öffentlich verfügbare Informationen angewiesen. Solche Angaben können unvollständig, verspätet oder nachträglich geändert werden.

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Wesentliche Risiken: Metallpreis- und Währungsrisiken, Betreiber- und Gegenparteirisiken, Verzögerungen bei Minenprojekten, Produktionsausfälle, Genehmigungs-, Standort-, Umwelt- und ESG-Risiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, technische Risiken, Liquiditäts- und Small-Cap-Risiken, Vertrags- und Kostenrückgewinnungsrisiken bei NPI- oder vergleichbaren Strukturen sowie das Risiko eines Totalverlusts. Royalty- und Streaming-Gesellschaften sind zwar nicht selbst Betreiber der Minen, bleiben aber von Projektfortschritten, Produktion, Kostenentwicklung und Zahlungsverhalten der Betreiber abhängig.

Wesentliche Chancen: Ein positives Gold- und Edelmetallumfeld, steigende Royalty- und Streaming-Einnahmen aus produzierenden Assets, der Hochlauf mehrerer Partnerprojekte, potenzielle Portfolio-Akquisitionen, mögliche Ressourcen- und Reservenerweiterungen sowie die Skalierbarkeit des Royalty-Modells können die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Diese Chancen sind unsicher und hängen von zahlreichen externen Faktoren und der Umsetzung durch Drittbetreiber ab.

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