Dieter Eimermacher spricht beim AssetForum Stiftungen über nachhaltige Immobilien im Stiftungsvermögen

Immobilien gelten für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen als tragende Säule für stabile Erträge und langfristige Zweckerfüllung. Darüber spricht Immobilienexperte Dieter Eimermacher.

Dieter Eimermacher, Geschäftsführer der EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH aus Frankfurt am Main, spricht am 28. April beim 1. AssetForum Stiftungen im Bold Campus in Königstein (Taunus) zum Thema „So werden Immobilien im Stiftungsvermögen nachhaltig“. Die Veranstaltung richtet sich an Verantwortliche aus Stiftungen, kirchlichen Einrichtungen und institutionellen Organisationen, die sich mit Kapitalanlage, Governance und langfristiger Vermögenssicherung befassen. „Immobilien spielen in vielen Stiftungen eine zentrale Rolle, weil sie kontinuierliche Erträge liefern und zugleich einen realen Vermögenswert darstellen. Gleichzeitig sind die Bestände häufig historisch gewachsen und weisen eine hohe Heterogenität auf. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen, regulatorischen Vorgaben und dem jeweiligen Stiftungszweck“, sagt Dieter Eimermacher.

Er ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen.

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, wie Immobilienportfolios so gesteuert werden können, dass sie sowohl den Anforderungen an Nachhaltigkeit als auch an Wirtschaftlichkeit gerecht werden. Dabei geht es nicht um abstrakte Zielbilder, sondern um die konkrete Umsetzung im Bestand. Bewertungsansätze, die Nachhaltigkeitskriterien systematisch einbeziehen, ermöglichen eine differenzierte Betrachtung von Investitionsbedarf, Ertragskraft und langfristiger Marktgängigkeit. Dieter Eimermacher bringt dazu seine langjährige Erfahrung in der Bewertung und Analyse von Immobilienportfolios ein. „Stiftungsimmobilien müssen heute stärker als früher im Zusammenhang gedacht werden: als Vermögensanlage, als Träger des Stiftungszwecks und als Bestandteil einer nachvollziehbaren Governance“, sagt er. „Nachhaltigkeit wird dabei erst dann relevant, wenn sie in wirtschaftliche Parameter übersetzt wird, die sich in Bewertung, Planung und Steuerung abbilden lassen.“

Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Wertermittlung und Portfoliosteuerung. Immobilienbewertungen werden zunehmend als Instrument genutzt, um nicht nur den aktuellen Wert abzubilden, sondern auch zukünftige Entwicklungen zu analysieren. Szenarien zu Instandhaltung, Energieeffizienz und regulatorischen Anforderungen liefern Entscheidungsgrundlagen, die für Gremienarbeit und strategische Planung erforderlich sind. Gerade für Stiftungen und kirchliche Einrichtungen gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung, weil Entscheidungen über Immobilien häufig in Gremien getroffen werden und einer besonderen Rechenschaftspflicht unterliegen. Eine unabhängige Bewertung kann dabei helfen, komplexe Sachverhalte nachvollziehbar darzustellen und die Grundlage für belastbare Beschlüsse zu schaffen.

Das AssetForum Stiftungen bietet den Rahmen, um diese Fragestellungen im Austausch mit Fachleuten aus Kapitalanlage, Beratung und institutioneller Praxis zu diskutieren. Neben Fachvorträgen stehen insbesondere die praktische Umsetzung und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund. Mit seinem Beitrag knüpft Dieter Eimermacher an zentrale Entwicklungen in der Immobilienwirtschaft an. Nachhaltigkeit, Risikosteuerung und Transparenz werden zunehmend als miteinander verbundene Anforderungen verstanden. Für Stiftungen bedeutet das, Immobilien nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines Gesamtsystems, das den langfristigen Erfolg und die Legitimität der Organisation sichert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

Bockenheimer Landstraße 17-19

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 63152437

web ..: http://www.sv-eimermacher.de

email : info@sv-eimermacher.de

Über die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH

Die EIMERMACHER Immobilienbewertungen GmbH ist auf professionelle Immobilienbewertungen mit System für Banken und Versicherungen, Stiftungen und kirchliche Einrichtungen, institutionelle Anleger und anspruchsvolle Privatkunden spezialisiert. Der Gründer und Geschäftsführer Dieter Eimermacher ist Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Architektur, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) für das Fachgebiet Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, von der HypZert GmbH zertifizierter als Immobiliengutachter für finanzwirtschaftliche Zwecke und Professional Member (MRICS) der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), einem weltweiten Berufsverband von Immobilienfachleuten. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbewertung und in der Immobilienportfolioanalyse setzt Dieter Eimermacher bei der Bewertung von Immobilien seinen umfassenden technischen und ökonomischen Sachverstand ein, um Immobilieninvestitionen abzusichern und Immobilienportfolios professionell und gewinnbringend aufzubauen beziehungsweise zu optimieren und langfristig professionell zu managen. Dieses Wissen setzt Dieter Eimermacher auch bei steuerlichen Bewertungsgutachten von Immobilien, etwa zur Optimierung der Schenkung- und Erbschaftsteuer, ein. Er berät außerdem Organisationen aus dem kirchlichen Raum, Stiftungen und Family Offices auf dem Gebiet der Immobilienportfolioanalyse. Dieter Eimermacher ist Autor von „Erfolgreiches Immobilien-Portfoliomanagement“. Dieses Buch hilft allen Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich mit der Immobilienanlage befasst sind, die vielfältigen Herausforderungen des Managements eines Immobilienportfolios zu meistern. Ebenso ist er Autor des Buches „Klimaschutz und Nachhaltigkeit – so werden unsere Immobilien grün: Zukunftssicher in Immobilien investieren mit ESG, SDG, C2C, Green Deal & Co.“. Dieses Buch bietet einen Einstieg in das Thema der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen, bringt Ordnung in die Vielfalt der Begriffe und enthält Arbeitshilfen zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens bei der Sanierung von Bestandsgebäuden und der Durchführung von Neubauvorhaben. Weitere Informationen unter https://www.sv-eimermacher.de und https://immobilien-und-werte.de

Pressekontakt:

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Herr Dipl.-Ing./Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Dieter Eimermacher

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