Digikompetenz Podcast feiert 100 Folgen

Wir feiern 100 Folgen Digikompetenz Podcast!

Die 100. Folge Digikompetenz Podcast mit Christoph Kunz, Global Head of Vocational Education und Training bei Siemens Energy

Am 28. April 2023 feiert der Digikompetenz Podcast die 100. Folge.

Digikompetenz Podcast mit den Hosts Dr. Philipp Ramin, CEO vom Gewinner des eLearning Awards 2022 und 2023, i40- the future skills company und Bestseller-Autorin und Gewinnerin des Lady Business Awards und des Sonderpreises beim Großen Preis des Mittelstands Anne Koark handelt um digitale Kompetenzentwicklung, Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft und erscheint jeden Freitag.

Seit Ende 2022 listet Spotify den Digikompetenz Podcast unter den Top 10% der meistgeteilten Podcasts weltweit und der Digikompetenz Podcast wird auch im Intranet von einigen Großunternehmen und Organisationen im deutschsprachigen Raum als Weiterbildungstipp gelistet.

Bisherige Gäste des Digikompetenz Podcast sind unter anderem Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Prof. Dr. Monika Schnitzer, Bundeswirtschaftsministerin a.D. Brigitte Zypries, Vorstandsvorsitzende DB Cargo Dr. Sigrid Nikutta, Philosoph Richard David Precht, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, die preisgekrönte US-Neurowissenschaftlerin, KI-Expertin und Beraterin führende Politiker in der Weltpolitik, Dr. Vivienne Ming, die drei Hauptverantwortlichen für die Vollendung von Beethovens 10. Symphonie mit KI, Seda Röder, Dr- Matthias Röder und Walter Werzowa, Head of the Future of Work Project Harvard Business School und Harvard Professor Prof. Joseph Fuller, Parlamentarische Staatssekretärin Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Daniela Kluckert, Vorständin des Bundesverbandes der Personal Manager (BPM) Inga Dransfeld- Haase, Geschäftsfuhrer Süddeutsche Zeitung digitale Medien, Johannes Hauner, CEO brandeins Holger Volland, Global Head of Vocational Education und Training bei Siemens Energy, Christoph Kunz und viele viele mehr

„Mit dem Team von i40 habe ich die große Ehre, Weiterbildung für die Transformation in einigen der innovativsten Unternehmen der Welt voranzutreiben. Mit dem Digikompetenz Podcast erfüllten wir uns den Wunsch, all die Informationen über hervorragende Upskilling-Projekte für die digitale Transformation, neue Technologien, Strategien der Digitalisierung und spannende Entwicklungen in all diesen Themengebieten zu teilen, die uns im Rahmen unserer Up- und Reskilling-Projekte bei über 400.000 Lernenden weltweit bekannt werden, und inspirierende Menschen und faszinierende Expertinnen und Experten aus allen Facetten der digitalen Transformation und der Bildung und Weiterbildung und aus der Forschung zu den spannendsten Themen des Wandels unserer Zeit zu befragen. Kaum zu glauben, dass wir schon eine solch positive Resonanz erfahren haben und bereits die 100. Folge online bringen. Dafür danke ich unseren wunderbaren Gästen und treuen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich unser hervorragendes i40-Team hinter den Kulissen, das Woche für Woche den Digikompetenz Podcast für uns produziert!“ so Dr. Philipp V. Ramin, CEO, i40.de – the future skills company

„Digitale Transformation ist mehr als 90% Menschen. Es ist uns eine Ehre, mit dem Digikompetenz Podcast die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen und Fachgebieten zu der digitalen Transformation und Future of Learning zu befragen, mit ihnen uns zu unterhalten und auch wenn wir uns beide mit dem Thema Lernen beruflich befassen, von ihnen zu lernen. Wir hätten uns nie erträumen können, dass so viele Menschen sich für unseren Digikompetenz Podcast interessieren. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unseren fantastischen Gästen und vor allen Dingen an unseren treuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen.“ sagt Anne Koark, Bestsellerautorin, Expertin für Resilienz und Fehlerkultur und Keynote Speaker

Hier geht es zum Digikompetenz Podcast:

https://www.i40.de/digikompetenzpodcast

https://open.spotify.com/show/64Wt6MZ5FVphqq3YCYLPkK

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i40 – the future skills company – Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über i40-the future skills company

Mit über 400.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lerninhalten in 14 Sprachen, ist i40 – the future skills company ein führender internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres ausgezeichnet und im Jahr 2023 mit dem eLearning Award für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW. i40 ist auch 2023 für den eLearning Journal Award Projekt des Jahres nominiert.

www.i40.de



Pressekontakt:

i40 – the future skills company -Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

4 Gründe für den Einsatz von KI und Machine Learning in der Cybersecurity AR Hot Stock kündigt Deals mit S&P500-Firmen an. Börsenstar startet diesen 432% AR und AI Hot Stock nach 3.900% mit NexTech AR ($NEXCF) und 6.307% mit Take-Two ($TTWO). Launch der Datenbrillen von Apple ($AAPL) und Samsung ($SSNLF) sorgt für Durchbruch von 44 Mrd. $ Markt