Stilvolle und elegante Beton-Pflanzgefäße

Elegante Zementkübel sind perfekt für moderne Interieurs. Sogar minimalistische Hightech- und demokratische Lofts profitieren von der Kombination mit originellen Pflanzgefäßen aus Beton.

Beton-Pflanzgefäße werden von führenden Designern häufig für die Gestaltung von Wohn-, Büro- und Geschäftsräumen verwendet. Sie sind in Einkaufs- und Business-Zentren, Hotel-Lobbys und Showrooms zu sehen.

Produkte aus robustem Zement sind für die Verwendung im Freien geeignet. Betontöpfe sehen im Park, im Garten oder auf der Terrasse toll aus. Ihr grauer, neutraler Ton verstärkt das üppige Grün und die Leuchtkraft der Blumen und hebt sie hervor.

Vorteile von Beton-Pflanzgefäßen für den Garten

erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Windstöße, Temperaturschwankungen, UV-Strahlen und Feuchtigkeit;

– Haltbarkeit;

– attraktives Aussehen;

– harmonische Integration in jede Landschaftsarchitektur;

– stationär oder mobil, je nach Größe;

– große Auswahl an Formen und Designs;

– die Möglichkeit, für jedes Gefäß eine andere Erdenmischung zu verwenden.

Je nach Einsatzort gibt es zwei Arten von Beton-Blumenbeeten:

Im Freien – in Parks, Gärten, öffentlichen Anlagen, Plätzen usw. Sie sind in der Regel großflächig. Meistens werden solche Modelle fest installiert, ohne die Möglichkeit, sie zu versetzen.

Im Innenbereich – sie werden in Bürogebäuden und Privathäusern aufgestellt. Kleinere, mobile Varianten werden in der Regel individuell angefertigt, um den Stil des Raumes zu unterstreichen.

