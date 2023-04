Hängepflanzen für das Heim

Ampelpflanzen gehören zu den wichtigsten Zimmerpflanzen und sind bei erfahrenen Gärtnern sehr beliebt.

Ampelpflanzen werden häufig zur Dekoration von Häusern, Wohnungen und Gärten verwendet.

Das typische Merkmal der Ampelblumen, das sie von anderen Zierpflanzen unterscheidet, wird schon im Namen deutlich. Es liegt daher auf der Hand, dass sie vor allem in hängenden Pflanzgefäßen gezüchtet werden. Sie können aber auch in der Wohnung, im Garten, in Parks, Grünanlagen und anderen öffentlichen Räumen verwendet werden.

Sie können krautig, laubwerfend, blühend sein. In Kübeln oder Vasen aufgehängt, schaffen sie schöne fließende Kompositionen: Sie schmücken Wände, Pergolen, Loggien und Balkone.

Unser Online Shop cashpo-design.de hat eine große Auswahl an Ampelpflanzen:

– Chlorophytum,

– Philodendron,

– Syngonium,

– Scindapsus,

– Tradescantia,

– Epipremnum,

– Hedera,

– Cissus und andere,

– Ampelartige blühende Pflanzen: Begonia, Echinanthus, Ampelgeranien und andere.

Der Online-Katalog auf der Website bietet eine breite Palette von Ampelpflanzen:

https://cashpo-design.de/categories/haengepflanzen

Diese können zur Dekoration und Auffrischung Ihres Hauses, Ihrer Wohnung, Ihres Hotels, Ihres Business Centers oder Ihres Salons verwendet werden. Wir liefern in ganz Deutschland. Bitte nehmen Sie Kontakt mit unseren Managern auf, wenn Sie Fragen zum Kauf haben.

