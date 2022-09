Digital Resilience Day am 03. November 2022

Am 03. November 2022 veranstaltet die TechDivision GmbH den ersten Digital Resilience Day ab 9:30 Uhr im Studio G3 in München.

Kolbermoor, 1. September 2022: Die schlechten Nachrichten in der letzten Zeit – ob Corona, Krieg in der Ukraine, Rezession oder Klimawandel – überlagern und verstärken sich. Was können Unternehmen tun, um sich auf diese Szenarien vorzubereiten? Beim ersten Digital Resilience Day (DRD) am 03. November 2022 im Studio G3 in München ab 9:30 Uhr werden hochkarätige Speaker*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft diesen Fragestellungen nachgehen. Die Digitalisierung als die große Veränderungskraft der letzten Jahrzehnte kann entscheidende Vorteile in der Krisenbewältigung und Prävention bieten. Beim DRD werden Ihnen derartige Vorteile aufgezeigt, aus den Blickwinkeln der neuen Arbeitsmethoden (New Work), der Unternehmenskommunikation, der Kundenführung und Begeisterung, des Transformationsmanagements, der Data Science und der Cybersecurity.

Auf dem Digital Resilience Day erwarten Sie unter anderem folgende Vorträge:

„Apocalypse how? Warum digitale Resilienz für Organisationen und Unternehmer in Krisenzeiten überlebenswichtig ist“

Prof. Dr. Stephan Weichert

Digital Enablement als stabiles Fundament für Krisenzeiten

Stefan Willkommer – TechDivision

Change or loose: Was wir vom Chamäleon in der digitalen Transformation lernen können

Aline-Florence Buttkereit

Wie Sie sich mit den richtigen Digital-Tools für wirtschaftlich herausfordernde Zeiten wappnen

Hartmut König – Adobe

Cybersecurity als wichtige Komponente digitaler Resilienz

Zentrale Ansprechstelle Cybercrime, LKA Bayern

Entschleunigen, um zu beschleunigen – Resilienz als Wachstumsmotor

Agneta Lansing, Resilience Coach

Die Teilnahme am Event ist grundsätzlich nur auf Einladung möglich. Allerdings werden einige wenige kostenfreie Wildcards vergeben. Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldung für eine der Wildcards finden Sie unter: www.techdivision.com/drd

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 160 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: Von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, Eglo oder Juzo auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision. Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.



Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 221055-0

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

