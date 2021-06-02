  • Digital Venture Consultants: IT-Expertise mit Verantwortung

    Wir sind DVC: Ein Beratungs- und IT-Start-Up mit Expertise in CTO-Advisory, Digitalisierungsvorhaben und Green IT (nachhaltige Software).

    Die DVC ist ein Beratungs- und IT-Unternehmen mit Fokus auf IT- und Management-Consulting, CTO-Advisory sowie die Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen. Unser Ziel ist es, Unternehmen jeder Größe, vom mittelständischen Betrieb über internationale Konzerne bis hin zu dynamischen Tech-Startups, dabei zu unterstützen, ihre digitalen Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

    Unser Team verbindet tiefes technisches Know-how mit Pragmatismus, Innovationskraft und einem partnerschaftlichen Ansatz. Wir verstehen Technologie als Werkzeug, das immer auf die strategischen Ziele unserer Kunden einzahlen und echten Mehrwert schaffen muss. Deshalb übernehmen wir in Projekten nicht nur die Rolle externer Experten, sondern agieren als integraler Teil der Organisation – um Lösungen zu entwickeln, die fachlich fundiert und nachhaltig wirksam sind.

    Wir beraten wir Führungskräfte und IT-Verantwortliche im Rahmen unserer CTO-Advisory-Services. Wir unterstützen bei Technologieentscheidungen, begleiten Recruiting- und Onboarding-Prozesse und helfen dabei, Entwicklungsabteilungen strategisch optimal aufzustellen. So schaffen wir Strukturen, die Innovationskraft fördern und zugleich langfristige Stabilität sichern.

    Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf KI- und Automatisierungslösungen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse intelligenter zu gestalten, Daten effizienter zu nutzen und neue Wertschöpfungspotenziale zu erschließen. Dabei verbinden wir strategische Beratung mit praktischer Umsetzung und helfen, Innovationen sicher in bestehende Strukturen zu integrieren.

    Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses ist Green IT. Als Gründungsmitglied des Bundesverband Green Software e.V. setzen wir uns für digitale Lösungen ein, die leistungsfähig und ressourcenschonend zugleich sind. Mit nachhaltigen Architekturen, optimiertem Datenmanagement und effizienter Ressourcennutzung tragen wir dazu bei, den ökologischen Fußabdruck digitaler Anwendungen zu verringern – immer im Einklang mit den geschäftlichen Zielen unserer Kunden.

    Unsere Stärke liegt in der Kombination aus strategischem Weitblick, technologischem Tiefgang und operativer Umsetzungskompetenz. Wir sprechen die Sprache des Managements ebenso wie die der Entwickler und schlagen so die Brücke zwischen unternehmerischen Zielen und technologischer Realität.

    Mit diesem Ansatz positioniert sich DVC als Partner für eine Digitalisierung, die wirtschaftlich sinnvoll, technologisch robust, ökologisch verantwortungsvoll und zukunftsorientiert im Bereich KI und Automatisierung ist.

    Weitere Informationen zu unseren Leistungen, Projekten und unserem Engagement finden Sie auf unserer Webseite.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    DVC – Digital Venture Consultants
    Herr Felix Zirpel
    Brüsselerstr. 1-3
    60327 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: +49 176 32 876 894
    web ..: https://dvc.ventures
    email : info@dvc.ventures

    Pressekontakt:

    DVC – Digital Venture Consultants
    Herr Felix Zirpel
    Brüsselerstr. 1-3
    60327 Frankfurt am Main

    fon ..: +49 176 32 876 894
    web ..: https://dvc.ventures
    email : info@dvc.ventures


