Zena AI von ZenaTech startet Quantencomputing-Initiative für Drohnenanwendungen im Bereich US-Verteidigung und Heimatschutz

Vancouver, British Columbia, (2. September 2025) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass seine auf Verteidigung ausgerichtete Tochtergesellschaft Zena AI Inc. Quantencomputing-Aktivitäten und eine Vorzeige-Initiative namens Eagle Eye starten wird. Diese Initiative wird KI-Drohnen, historische und Echtzeitdaten sowie Quantencomputing integrieren, um eine Vielzahl an vorausschauenden Erkenntnissen, beschleunigte Entscheidungsfindungslösungen sowie optimierte und verbesserte Leistungen hinsichtlich Anwendungen für die US-Verteidigung und die Heimatschutzbehörde zu liefern.

Zena AI Inc. wurde ausschließlich gegründet, um den Bedürfnissen der US-Verteidigungs-Community gerecht zu werden und bietet fortschrittliche KI- und nunmehr auch quantengestützte Lösungen für missionskritische Herausforderungen. Durch die Anpassung des Verteidigungsmandats von Zena AI an die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von ZenaTech im Bereich Quantencomputing und seinen ZenaDrone-Drohnen positioniert sich das Unternehmen so, dass es beispiellose Fähigkeiten in den Bereichen nationale Sicherheit, Militärlogistik, Schlachtfeldsimulation und Cybersicherheit bieten kann.

Die Verschmelzung von Quantencomputern und moderner KI-Drohnentechnologie wird Verteidigungsoperationen neu definieren und wir möchten an vorderster Front dieser Transformation stehen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die Vision von Zena AI und unserer Eagle Eye-Initiative besteht darin, leistungsfähigere, intelligentere, schnellere und sicherere Operationen eigens für die US-Verteidigungs-Community zu ermöglichen. Durch die Kombination von Echtzeit-Drohnendaten mit historischen Verteidigungsinformationen können wir vorausschauende Erkenntnisse liefern, die Entscheidungsfindung beschleunigen und die Militärlogistik optimieren, während wir gleichzeitig eine sichere Kommunikation und ein besseres Situationsbewusstsein gewährleisten. Gleichermaßen wichtig ist es, dass diese Initiative dazu beitragen kann, das Training und die Planung von Szenarien durch hochpräzise Simulationen zu verbessern und den Verantwortlichen für Verteidigung und Heimatschutz jenen entscheidenden Vorsprung zu verschaffen, den sie benötigen, um den zunehmenden Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein.

Es ist davon auszugehen, dass die zukünftigen Bedrohungen aus der Luft für die Landesverteidigung und den Heimatschutz aufgrund der Verbreitung von GPS-Störsignalen, Hackerangriffen oder dem Einsatz von Drohnenschwärmen zur Störung von Operationen weiter zunehmen werden. Um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, benötigen Regierungs- und Verteidigungsbehörden Drohnen, die intelligenter und sicherer sind und in großer Zahl zusammenarbeiten können. KI kann Drohnen dabei unterstützen, Risiken rasch zu erkennen, sich in Gruppen zu koordinieren und mit weniger direkter Steuerung eingesetzt zu werden, während die Quantentechnologie für mehr Sicherheit, eine zuverlässige Navigation und eine bessere Planung sorgen kann, selbst wenn Systeme angegriffen werden. Durch die Kombination dieser Weiterentwicklungen können Drohnen sowohl militärische Missionen im Ausland als auch Aufgaben im Inland wie Grenzsicherung, Katastrophenschutz und den Schutz kritischer Infrastrukturen unterstützen und so raschere Reaktionen und einen besseren Schutz angesichts zunehmender Bedrohungen gewährleisten.

Zena AI Inc. wurde als eigenes US-amerikanisches KI-Zentrum von ZenaDrone gegründet, das sich ausschließlich mit der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für militärische, Heimatschutz- und damit in Zusammenhang stehende Missionsanwendungen befasst. Das Entwicklungszentrum von Zena AI wird die ISR- (Inspection, Surveillance and Reconnaissance) und damit in Zusammenhang stehenden KI-Drohnen-Systemplattformen von ZenaDrone verbessern und gleichzeitig sein Team aus führenden amerikanischen KI-Software- und Technikspezialisten erweitern. Das Unternehmen plant, sich noch vor dem Jahresende einen Standort für das Entwicklungszentrum zu sichern und ein erstes Team von spezialisierten Technikern einzustellen.

Quantencomputing ist ein aufstrebender Bereich der hochmodernen Informatik, der sich die einzigartigen Eigenschaften der Quantenmechanik zunutze macht, um Probleme zu lösen, die selbst die leistungsfähigsten klassischen Computer nicht lösen können. Quantencomputing ermöglicht die Verarbeitung hochkomplexer mathematischer Probleme und äußerst umfangreicher Echtzeit-Datensätze, wie etwa von Drohnenschwärmen, mit um ein Vielfaches höheren Geschwindigkeiten.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologielösungsunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise SaaS und Quantencomputing-Lösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheitswesen, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Präzision und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Verfolgungs-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

